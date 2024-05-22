Blinken bu kez de Kongre’de protesto edildi: Bizi değil Blinken’ı tutuklamalısınız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlığın bütçesi hakkında Kongrede ifade verdiği sırada, Filistin destekçisi grupların protestosuyla karşılaştı. Zorla dışarı çıkarılan protestocular, “Bizi değil, Blinken’ı tutuklamalısınız” dedi.

Artı Gerçek – ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi konusunda ifade veren Blinken’in konuşması, yine “Filistin’e özgürlük” sloganları ile kesildi.

Protestoculardan biri “Hepimizi özgürleştirmek için Filistin’i özgürleştirin. Bütün özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır” diye bağırdı.

Kongre polisinin müdahalesiyle dışarı çıkarılan protestoculardan biri, “Bizi değil, Blinken’ı tutuklamalısınız.” dedi.

DÜN DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Blinken’ın dünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesindeki konuşmaları da Filistin destekçisi katılımcılar tarafından protesto edilerek sık sık bölünmüştü.

Blinken’ı salona girerken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan Filistin destekçisi kişiler, “40 bin Filistinlinin kanı ellerinde”, “Soykırım Dışişleri Bakanı”, “Uluslararası hukuk için utanç” şeklinde pankart ve sözlerle karşılamıştı.

Bakan konuşmasına başladığı sırada bir katılımcı, elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, “Gazze’de 35 binden fazla Filistinli, Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze’nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır.” diye bağırmıştı. (AA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senato’da protesto edildi: Gazze kasabı olarak anılacaksın

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