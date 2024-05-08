Kumkapı’da bulunan “Papaz Evleri” davasında karar: Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı, Zela Kuyumculuk’a tazminat ödeyecek

Cengiz Anıl Bölükbaş

Ermeni cemaati içinde uzun zamandır sonucu merakla beklenen davada karar çıktı. Kumkapı’da patrikhane yanında yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen harabe binanın restorasyonunu yaparak otel haline getiren Zela Kuyumculuk ile Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı arasındaki davada İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından davacı Zela Kuyumculuk lehine karar verildi. Mahkeme, bilirkişi raporundaki bedelin faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödenmesine hükmetti.

Zela Kuyumculuk Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Kumkapı’da patrikhane yanında yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı’na ait harabe binanın restorasyonunu yapmak üzere 2013 yılında sözleşme imzaladı.

2020 yılında iki kez ihtarname yollandı

Sözleşme kapsamında İşler, binayı restore ederek otel haline getirdi. Ancak Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı 2020 yılında iki kez ihtarname yollayarak oteli tahliye ettirdi. İşler, kiralama sözleşmesi gereği İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açtı.

Mahkeme vakfın tazminat ödemesine karar verdi

Bugüne kadar üç hâkimin değiştiği ve dört ayrı bilirkişi raporunun hazırlandığı davanın 29 Nisan’daki duruşmasında mahkeme, vakfın bilirkişi raporundaki bedeli faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödemesine karar verdi

“Maddi manevi çok yıprandık”

Zela Kuyumculuk’un Yönetim Kurulu Başkanı ve vakfın da bir üyesi olan Norayr İşler, “Sözleşmeden doğan haklarımızı almak için 2021 yılında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtık, yargılama aşamasında, üç kez hakim değişmesi, yazışmaların çok uzun sürmesi, dört kez bilirkişi raporu istenmesi gibi nedenlerle karar aşaması beklediğimizden uzun sürdü. Bu süreçte, maddi manevi çok yıprandık” dedi.

Açıklanan kararla ilgili konuşan İşler, “Allah da işimizi rast getirdi, hakkaniyetle karar verildi. Biz, adalet yolundan ayrılmadan, tamamen hukuka güvenerek adaletin er geç tecelli edeceğine inandık. Ortada bir çökme planı vardı. Buna karşın, çok şükür, hükmedilen miktar, yaptığım masrafların çok çok altında bir tutar olarak zararımızı tam olarak karşılamasa da adalet yerini buldu” diye konuştu.

Ermeni Patriği Maşalyan’ın başsavcıyı ziyaret ettiği iddia edildi

Karar sonrası Ermeni Patriği Sahag Maşalyan’ın, aralarında davalı vakıf yöneticilerinin de olduğu bir heyetle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret ettikleri iddia edildi.

Papaz Evleri hakkında

İstanbul, Fatih İlçesi, Kumkapı’da bulunan Papaz Evleri binası, 19. yüzyılın İstanbul mimarisinin güzel örneklerinden birisi. Dönemin plan şeması, üçgen alın, cephedeki yalancı sütunlar, iyon sütun başlıkları, söveler, silmeler, cumbalar ve cumbaları destekleyen eli böğründelerden oluşan cephe tasarımı ve süsleme sanatının en güzel örneklerini sergilemesiyle neoklasik akımının özelliklerini taşıyan yapı kompleksi, Surp Astvadzadzin Patriklik Kilisesi’ne bağlı olan iki kilise ve iki şapelde görevli papazlar ve aileleri için 1890 tarihinde yapıldı. Uzun yıllar din adamlarına hizmet veren Kumkapı Sıraevler’i (diğer adı ile Papaz Evleri), kayıtlarda herhangi bir bilgiye rastlanmamakla birlikte, İnşa edildiği zaman dilimi, stili, cephe detayları, kompleksin diğer yapılarının da mimarı olan Sarkis Balyan veya kalfaları tarafından yapıldığını düşündürüyor.

Yıllar içinde lojman ve misafirhane işlevini kaybeden binalar, yeni kiracılarına ev sahipliği yapmaya başlar. Semtin ihtiyaç sahibi ailelerinin yerleştirildiği evler, 1996 yılında bir mumun devrilmesiyle çıkan yangın sonucu yanar, kül oldu. Yangın, evlerin içini tamamen, cephesini de kısmen tahrip etmiş, binayı kullanılamaz hale getirdi.

T24