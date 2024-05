Hrant Dink anısına konferans: Bu yılın başlığı ‘Bir Paradigma olarak Filistin’

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin düzenlediği ‘Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı’nın bu yılki başlığı ‘Bir Paradigma olarak Filistin’. Konuk, Santa Barbara Tarih bölümünde öğretim üyesi Prof. Sherene Seikaly.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih bölümleri aracılığıyla her yıl düzenlediği Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı 10 Mayıs Cuma saat 19.00’da çevrimiçi olarak yapılacak.

Konferansın bu yılki konuşmacısı Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara Tarih bölümünde öğretim üyesi Prof. Sherene Seikaly.

Seikaly, 2016’da Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan ‘Men of Capital: Scarcity and Economy in Mandate Palestine’ [Manda Döneminde Filistin’de Kıtlık ve Ekonomi] adlı kitabında ekonomik ve sınıfsal dinamiklere bakıyor ve Filistin’deki toplumsal yaşamın nüanslı ve karmaşık yapısına odaklanıyor. Yakında çıkacak olan ‘From Baltimore to Beirut: On the Question of Palestine’ [Baltimore’dan Beyrut’a: Filistin Sorunu Üzerine] adlı kitapta ise sermaye, kölelik ve mülksüzleştirmenin küresel tarihini anlatan Seikaly, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’da Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin direktörlüğünü üstleniyor. Seikaly, aynı zamanda Stanford Orta Doğu ve İslam Toplumları ve Kültürleri Serisi’nin ve Jadaliyya’nın eş editörü ve Journal of Palestine Studies’in [Filistin Çalışmaları Dergisi] editörü.

Çevrimiçi yapılacak ve herkesin katılımına açık olan konuşmasında Prof. Seikaly “Filistin tarihi, bize bir felaketten sağ kurtulmak hakkında ne öğretebilir?” sorusunun cevabını arayacak. Seikaly, Filistin’in son 100 yıllık tarihi bağlamında, soykırım tanıklığı ve anlatının sağladığı zenginlik ve yük hakkındaki düşüncelerini tarih ile yaşanılmış anın ilişkisi üzerinden aktaracak.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih bölümlerinin, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesinin ardından ilk kez 2008 yılında düzenleyemeye başladığı ‘Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansları’ dizisinin daha önceki konukları arasında Arundhati Roy, Noam Chomsky, Naomi Klein, Angela Davis, Vandana Shiva, Étinne Balibar, Eyal Weizman, Shahrzad Mojab’ın da olduğu dünyaca ünlü pek çok akademisyen, düşünür ve insan hakları savunucuları bulunuyor.

Toplantı, 546871 parolasıyla giriş yapılarak buradan ve Boğaziçi Akademi’nin Youtube kanalından takip edilebilir.

Agos