Varlık Vergisi’ne farklı bir bakış: İtirazlar, hatıralar, hiciv şiirleri ve yazıları

Varlık Vergisi’ni ele alan yeni bir kitap yayınlandı. Rifat Bali’nin derleyip yayına hazırladığı eser, Libra etiketiyle okurlarla buluşuyor.

‘Varlık Vergisi: İtirazlar-Hatıralar-Hiciv Şiirleri ve Yazıları’ başlıklı kitapta Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergi mükelleflerine nasıl ayrımcı bir şekilde uygulandığı ele alınıyor.Kitabın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Kasım 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi Kanunu’nun gayrimüslim vergi mükelleflerine ayrımcı ve keyfi bir tarzda uygulanmış olması artık bilinen bir gerçek. Bu kitapta kanunun uygulanmasından önce basındaki hissiyatı, verginin uygulanması sırasında yaşananları, yabancı diplomatik misyonların yabancı uyruklu mükelleflere tarh edilen vergilere itirazları, Aşkale’ye gönderilmiş olan mükelleflerin Cumhurbaşkanlığı’na gönderdikleri mektupları, dönemin havasını yansıtan hiciv yazılarını ve nihayet 1950’li yıllardan itibaren Varlık Vergisi’nin Türk siyasetinde ve kamuoyunda nasıl hatırlandığı ve tartışıldığı anlatılmakta.”Yayınevinden yapılan açıklamaya göre eser, yalnızca internet üzerinden satışa sunulacak.

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