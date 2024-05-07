Paşinyan: Kasım ayında Azerbaycan ile barış anlaşması imzalayabiliriz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kasım ayına kadar Azerbaycan ile bilinen ilkelere dayalı bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan, “İlham Aliyev’in, barış anlaşmasının Kasım 2024’e kadar imzalanması fikrine katılıyorum”,- dedi ve şöyle devam etti:

“Bunun için, mutabakata varılan tüm ilkeler barış anlaşmasına kaydedilmelidir ve ben şimdi, bunu önümüzdeki hafta imzalayacağımızı söylemiyorsam, bu anlaşmaya henüz varılmadığı anlamına gelir”

Paşinyan Almatı’daki dışişleri bakanları toplantısında ilerleme kaydedileceğini umduğunu belirtti.

10 Mayıs’ta Kazakistan’ın Almatı şehrinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında bir görüşme gerçekleştirilecek.

Agos