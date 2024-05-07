Bahçeli’den Osman Kavala ve Gezi davası çıkışı: Kimse mahkemelere ve hâkimlere talimat veremez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’nın yeniden yargılanma tartışmasının gündeme gelmesine ilişkin olarak, “Hiçbir organ ve makam mercii ya da kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiyede bulunamaz.” dedi. Konuyu köşesinde gündeme getiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye tepki gösteren Bahçeli, “Bu şahıs, doğrudan doğruya “Osman Kavala serbest bırakılmalıdır” dese daha tutarlı ve omurgalı bir açıklama olurdu.” diyerek kararı yargının verdiğini, yargının da bağımsız olduğunu yineledi.

CHP lideri Özgür Özel’le görüşmelerinin öncesinde seslenen Bahçeli, “Neymiş CHP Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiğinde saati sorunca ‘Sen önce Kavala’yı çıkar’ cevabını almış Anlamadığımız şudur, sayın Özel’in kolunda saati yok mudur, haydi yok diyelim beraberindeki arkadaşlarında da mı yoktur?” diye yüklendi.

Bahçeli, MHP grup toplantısında konuştu. MHP lideri konuşmasına, “Bazen yerli yersiz sırtımızı sıvazlayanları da görüyoruz, bıçak sokacak yer arama ihtimallerini de hiç de yabana atmıyoruz. Geldiğimiz bu aşamada gördüğümüz şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor. ” sözleriyle başladı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Hayat serüveni ve siyaset sürecinin, bazı şeyleri sona ve sonraya bırakacak kadar uzun olmadığını bilecek deneyime sahibiz. Bu nedenle üşenmeyeceğiz, gecikmeyeceğiz, ertelemeyeceğiz, asla da vazgeçmeyeceğiz. Hangi şartların tazyik ve tesiri altında kalırsak kalalım, hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Gülün dikeni var diye üzülmek yerine, dikenin gülü var diye sevinmeyi tercih edeceğiz. Temelsiz ve temkinsiz iyimserlikle temiz ve tedbirli iyi niyeti birbirine karıştırmadan dürüst, ilkeli ve samimi mizacımızla milletimizin ruh köküne tercüman olmayı azimle sürdüreceğiz.

Büyük Türk Filozofu Farabi diyordu ki: “Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir, fakat önce yanlışı bilenler doğruya erişemez.” Biz doğruya bağlanarak, doğru duruşa dayanarak, doğrudan yana tavır alarak yanlışı ve yozlaşmayı telin ve teşhir edeceğiz. 55 yıllık siyasi tecrübeyle ifade ediyorum ki, suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diye eleştirenler çıkacak, bu nedenle işimize bakacağız, önümüze bakacağız, haklı ve tarihi mücadelemizden hiç taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız, mazlumlarla tek yüreğiz. Bu durum bizim için bir siyaset meselesi değil, bir inanç ve insanlık ödevidir.

Elinizi vicdanınıza koy desek koyacak yer bulamayacak kimi insanların elbette bizi anlamasını beklemiyor, böylesi bir hayale kapılmıyoruz. Çıkarlarına ters düşenleri yollarına taş koyanları, rüzgarları kesenleri 10 metrelik kuyuya itip 5 metrelik iple kurtarma rolüne soyunan tatlı su kurnazlarını tanıyor biliyor ibretle takip ediyoruz. Takdiri ve teveccühü milletten rahmet magrifet ve rızayı allahtan diliyoruz. Bazen yerli yersiz sırtımızı sıvazlayanları da görüyoruz. Ancak buna dikkatle yaklaşıyoruz. Aslında sırtımızı sıvazlarken bıçak sokacak yer arama ihtimallerini de hiç de yabana atmıyoruz. Olgunlaşmak demek hiçbir şeye şaşırmamak demektir. Geldiğimiz bu aşamada gördüğümüz şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor. Fırsatını buldukları anda kavramların içini boşaltan değerleri çarpıtan anarşi mekaniğini çalıştıran istismar çarkını çeviren odakların bayağı dayatmaları sıradanlaşmakla kalmamış hiç kimsenin ilgisini çekmeyecek boyutlara gelmiştir.

1 Mayıs’a katılanları hedef gösterdi: Üç beş haydut 1 Mayıs’ı terörize etti

1 Mayısta yalnızca görevini yapan ve sağduyulu tavrı sebebiyle Türk polisine düşmanca saldıranlar nefretle muamele edenler biliniz ki Haçlı kalıntısı düşman bakiyesidir! 1 Mayıs emekçi ve dayanışma gününü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır. Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim’e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü’nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim’in ne alakası vardır. Üç beş haydut 1 Mayıs’ı terörize etti. Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir.

Türkiye’nin İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ile ilgili açılan davaya müdahil olması önemli bir adımdır. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu’yu inşallah boğacaktır. Netanyahu için hesap günü yakındır. İsrail ile ticaretin durdurulması da yerinde bir karardır. ”

Gazze Türkiye için turnusol kağıdıdır. Bu süreç kimin medeni kimin insani kimin adil hukuk yanlısı olduğunu gözler önüne sermiştir. Adaletli yaşama eşit ve hakça paylaşma, tarihi yapan bir devlet haşmetine ulaşmak için Türkiye Yüzyılı diyoruz. Dünyada mıymıntı bir gezgin gibi değil bir fatih gibi duruş ve devinim göstermek için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin devamından yanayız. Allah’ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zalim de yoktur.

Siyasette yumuşama açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti devleti yeri ve zamanı geldiğinde şartlar başkaca bir seçeneğe imkan bırakmadığında iç ve dış işgalcilere haddini bildirecek şamarı indirecek gözü hem kendine hem de gözü kürenin her köşesine dönmüş gönlü ise ezelde olduğu gibi inanç ve kültür coğrafyalarımıza sahiplenmiştir. Sözün ateşiyle münakaşa ve muharebe etmek yerine akıl ve ahlaki mutabakat ve müzakereyle Türkiye’nin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM’lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın cumhurbaşkanımız ile CHP başkanının görüşmesini esasını es geçip boş koltukla meşgul olanların boşa ve boşluğa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir.

Biz boşlukla ve boş yapanlarla değil, ülkesi ve milleti için dolu heves ve heyecanları olanların ne söylediğine, neyi hedeflediğine bakıyor, bununla ilgileniyoruz. Ancak bazı kilit mahiyetli tartışma konularıyla ilgili de görüşümüzü paylaşmak istiyoruz.

Siyasetin normalleşmesinin ve yumuşamasının vasatı Türkiye ve Türk milletinin ortak değerleri ortak çıkarları ortak geleceğidir. DEM’lenenlerin ayılması bir başka düşüncemiz, temennimizdir. Türkiye’de yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerinde bağımsızdırlar anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kararlarına göre hüküm verirler.

Osman Kavala tepkisi: Özel’in kolunda saati yok mu?

Hiçbir organ ve makam mercii ya da kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. Görülmekte olan bir davada yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru soramaz, görüşme yapılamaz, beyanda bulunamaz. Osman Kavala’nın yeniden yargılanması ya da serbest bırakılması hususunda kamçılanan sipariş süreç devamlı suretle ilerletilmektedir. Bahsi edilen şahıs Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Gezi Parkı davasında yargılanan diğer sanıklar da 18er yıl ceza almışlardır. Bu kararı veren bağımsız ve tarafsız Türk yargısıdır.

Neymiş CHP Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiğinde saati sorunca ‘Sen önce Kavala’yı çıkar’ cevabını almış Anlamadığımız şudur, sayın Özel’in kolunda saati yok mudur, haydi yok diyelim beraberindeki arkadaşlarında da mı yoktur? Sayın Özel’in saati sormak yerine PKK ve FETÖ’ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi?

Sinan Ateş çıkışı: Kimin elinde hangi belge varsa açıklasın

İddianame hazırlandı, içi boş dediler. Davamızı yargılamak için kuyruğa girdiler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak beklentimiz şudur: Mezkur iddianame ile ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. Bakalım hukuki süreç Ankara’da mı bitecek Pensilvanya’ya mı dayanacak, hodri meydan. Hep birlikte göreceğiz! Bilinmesini özellikle isterim ki, ellerinde binlerce Ülkücü şehidimizin kanı olanların feriştahı gelse biz de yaprak dahi kımıldamaz, kımıldamayacaktır. Fuzuli’nin dediği gibi, herkesin bir derdi var, kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini yakar.

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