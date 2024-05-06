Toros Alcan adaylığını açıkladı, listesini paylaştı

Toros Alcan adaylığını açıkladı, listesini paylaştı

İşhan Erdinç

Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi ve eski Surp Haç Tıbrevank Lisesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Toros Alcan yakında yapılması beklenen hastane vakıfları seçimleri çerçevesinde Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi yönetimi için adaylığını ve çalışma arkadaşlarını bir basın toplantısıyla açıkladı.

Prof. Dr. Toros Alcan yakında yapılması beklenen Azınlık Hastaneleri Yönetimi seçimleri çerçevesinde Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi yönetimi için adaylığını açıklıyor. Alcan birlikte çalıştığı grubun listesini de paylaştı. Yönetim kurulu aday adayları bu listenin içinden şekillenecek.’Bizim Hastane’ isimli grupta yer alan aday adayları şu şekilde;Aram KalenderoğluTomas KoşunAntranik KösedağVağarşag BüyüksimkeşyanAv. Ersan Arsen HubeseryanAv. Aziz KapSarkis ÇizmeciJbid ÇetinkayaKamer TokerÇetin ÇağlaDoç. Dr. Ayda KebapçıArin SomerArek FerahyanPol IrgavHarutyun ŞeşetyanProf. Dr. Murat UğurlucanMurat BerberoğluKatya KayaJirayr GaripgünDr. Mircan MiroğluDoç. Dr. Alpen Yahya GümüşoğluTamar TaşçıoğluProf. Dr. Agop ÇıtakDoç. Dr. Alis KostanoğluDaha önce Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil de aday olacağını açıklamıştı. Mevcut başkan Bedros Şirinoğlu’nun aday olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Bununla beraber 2023 yılında yayınlanması gereken Azınlık Vakıfları Hastane Seçimleri Yönetmeliği hâlâ yayınlanmış değil.Yönetmelik yayınlandığında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastenesi, Surp Agop Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Or Ahayim Yahudi Hastanesi için yönetim kurulu seçimleri yapılacak.

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