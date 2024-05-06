Soykırım adasında ‘liman’ çağrısı: İnsan kalıntıları çıkabilir

Alman güçlerinin Namibya’da gerçekleştirdiği soykırımda toplama kampı olarak kullandığı Köpekbalığı Adası’nda, liman genişletme çalışmaların durdurulması için çağrıda bulunuldu.

DUVAR – Namibya’da Alman güçlerinin 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirdiği soykırımın merkez üssü Köpekbalığı Adası’nda liman çalışmalarının durdurulması için çağrı yapıldı. ‘Forensic Architecture’ isimli sivil toplum örgütü, 1905 ile 1907 yılları arasında Almanya İmparatorluğu tarafından toplama ve ‘imha’ kampı olarak kullanılan adadaki liman genişletme çalışmalarının durdurulması gerektiğini bildirdi.

The Guardian’ın aktardığına göre araştırmacılar, adanın çevresindeki sularda soykırıma uğrayanların cesetlerinin tespit edilebileceği riskine işaret etti. Forensic Architecture’dan uzmanlar, bölgedeki tüm kalkınma projeleri için moratoryum ilan edilmesi ve potansiyel su altı mezarlarının daha geniş çapta araştırılması çağrısında bulundu. Araştırmacılar, tarihi kayıtların kampta ölenlerin ‘köpek balıklarına atıldığını’ öne sürdüğünü bildirdi.

‘OLUP BİTENLERİN İZİ SİLİNİYOR’

Adli mimarlık alanında çalışan araştırmacı Nguyen Chuong, “Bu alanlar tamamen korunana ve kamptaki kalıntılar üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılana kadar, olası her türlü inşaatın durdurulması gerekiyor” dedi. Nama Geleneksel Liderler Derneği’nin (NTLA) temsilcisi Sima Luipert ise, “Yıllar içinde manzaranın değişmesi, orada olup bitenlerin izlerini silmeye başlıyor. Namibya hükümeti, soykırımın ciddiyetini ve kalıcı etkilerini küçümsüyor, biz de bunu önlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA, TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETMEDİ

’20’nci yüzyılın ilk soykırımı’ olarak kabul edilen olayda, 1904 ile 1908 yılları arasında 65 binden fazla Herero ve 10 binden fazla Nama, Alman birlikleri tarafından öldürüldü. Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70’ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50’sini kaybetmişti. Almanya, 2021’de Namibya’da işlenen suçları soykırım olarak kabul etse de tazminat ödemeyi kabul etmedi.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

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