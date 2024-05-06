Müzeden camiye çevrilen Kariye açılacak: Erdoğan konuşuyor

Tarihi 6. yüzyıla dayanan ve müze statüsü kaldırılarak camiye dönüştürülen Kariye, dört yıl sonra yeniden açıldı. Erdoğan, Kariye dahil restore edilen bazı eserlerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Gazze ve yerel seçim mesajı da verdi.

Artı Gerçek – Doğu Roma mozaik ve fresk sanatının en önemli örneklerinden bazılarını içeren, 2020’de müze statüsü kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla camiye çevrilen Kariye bugün dört yıl sonra yeniden kapılarını açıyor. Geçmişi 6. yüzyıla dayanan yapı ve son dört yıldır camiye dönüştürülen yapı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’den video konferans yöntemi ile katıldığı “Vakıf Haftası toplu açılış” töreninde açılacak.

Erdoğan, törendeki konuşmasına “Bu yılki vakıf haftamızı 201 vakıf eserinin toplu açılışı ile idrak ediyoruz. vakıf kültür varlıklarımız ülkemize hayırlı olsun” sözleriyle başladı.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Bizden önce 1996-2002 yılları arasında 56 eser restore edilirken vakıflar genel müdürlüğümüzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecek. Dünya üzerinde nerede bize ait miras varsa oraya ulaşıp çıkarıyoruz. 21 yılda gönül coğrafyamızdaki 5500 eseri yeniden ayağa kaldırdık.

Ecdadın emanetlerine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzü tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılaslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliği yanı sıra hayır sever kardeşimiz 6 Şubat’ta ağır hasar alan Malatya Yeni Camii’nin yapım masraflarını üstlendi.”

‘TÜRKİYE GAZZE’YE EN FAZLA YARDIM GÖNDEREN ÜLKE’

iyilik gemimizi Gazze’ye gönderdik. Bugüne kadar 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze’ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı.

İsrail yönetimi iyice canileşiyor. İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurduk. İsrail’in soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu.

İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum.

Bir şehri imar etmek gönülleri de fethetmektir. Vakıflarımız şehirlerimizin imarı yanı sıra fethettiğimiz şehirlerdeki halkın gönlünü kazanmamızda en önemli kurumlardır. Atalarımız vakıf kurarak birbiri ile yarışmış kimseyi çaresiz bırakmamıştır. İhtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen vakıflarımız milletimizin huzur ve güveninin teminatı olmuştur.

İnsana hizmet İslam medeniyetinin özünü oluşturur. Vakıflarımız şanlı tarihimizde göç eden leylekler için, köprüler için, hatta ağaçlar için nice vakıflar görüyoruz. Vakıf faaliyeti öyle hassas yürütülmesi gereken iştir ki kişiye cennet kapılarını da açabilir cehenneme de sürükleyebilir.

Vakıf malına gösterilen bu özenin kamuya dair tüm işlerde örnek olması gerektiğine inanıyorum. Vakıf eserleri nasıl bize ecdat emaneti ise kamu malı da milletin emanetidir. Kamu malı ve kamu görevi böyle yüksek şuurla yerine getirilirse faydalı olur. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Millete büyüklenmek yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak ihanete eş değerdir. Yönetim mevkiindekilerin vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz.”

‘VARSA İHABETLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ’

Eski Türkiye manzaralarını milletimize yaşatmamakta kararlıyız. Serzenişlerin farkındayız. Hataların, eksikliklerin hatta varsa ihanetlerin üzerine kararlı şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinin kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacağız.”

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