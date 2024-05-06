Ermeni uzmanlar Almanya’da Azerbaycanlı uzmanlarla buluştu

Ermenistan ve Azerbaycan uzman gruplarının katılımıyla Almanya’nın Bonn şehrinde bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıya Ermeni tarafından Beniamin Poğosyan, Johnny Melikyan, Stepan Grigoryan, Azerbaycan tarafından ise Ahmet Alili ve Ramazan Samadov katıldı. Johnny Melikyan, Bonn’da yapılan görüşmelerde geniş konuların genellikle daha kapsamlı formatlarda ele alındığını belirtti. Onun szölerine göre AB tarafından finanse edilen çalışma-uzman grubu üç yıldır faaliyet gösteriyor, ancak Eylül 2022 saldırısının ve Azerbaycanlıların Dağlık Karabağ’da gerçekleştirdiği etnik temizliklerin ardından durum değiştiğinden, artık o formatta ilerlemenin anlamlı olmadığını dile getirdik. Üç Transkafkasya ülkesinin uzmanlarının, sorunları ve daha fazla işbirliği imkanlarını ortaklaşa tartışmaya çalışacağı üçlü bir bölgesel formatın oluşturulma olanağı var. Uzmanların son ve genişletilmiş toplantısı Temmuz ayında gerçekleşecek, bundan sonra eğer AB bölgesel formata çalışmanın finansmanını sağlamak isterse, belki de Gürcü ortakların aktif katılımıyla süreç devam eder. Geçmişte, Gürcü tarafının girişimiyle Tiflis’te böyle toplantılar yapıldı ve bugün bölgenin geleceği ve sorunları hakkında birlikte konuşmanın daha büyük bir ihtiyacı var ve Ermeni uzaman göre bu sadece istikrarlı bir durum ve adil bir barış ortamında sağlanabilir. Ona göre, uzmanların toplantıya ilişkin son raporu tartışırken çok önemli olan bir başka nokta da, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır belirleme ve tespit sürecinin Almatı deklarasyonu temelinde gerçekleşmesi gerektiği yönünde bir görüşün ileri sürülmesidir. ERMENİ HABER AJANSI