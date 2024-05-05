Paskalya Bayramı kutlanıyor

Mardin, Hatay ve İstanbul’da Ortodoks ve Süryaniler Paskalya Bayramı’nı kutluyor. Yapılan ayinlerin sonrasında ikramlar yapıldı, paskalya yumurtalı tokuşturuldu.

Artı Gerçek – Ortodoks ve Süryaniler bugün birçok kentte Paskalya-Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutluyor.

Mardîn’de yaşayan Süryaniler, Artuklu ilçesinde bulunan Kırklar Kilisesi’nde ayin düzenledi. Metropolit Mor Filoksinos Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başrahibi Hori Gabriel Akyüz ayini yönetti.

İlahilerin okunduğu ayinde, Süryani din insanları tarafından geçit töreni düzenlendi. Geçit töreninin ardından Saliba Özmen, günün anlam ve önemini anlatarak, dünya barışına vesile olması dileğinde bulundu.

Süryaniler Kırklar Kilisesi’nde çörek ve çikolata ikramında bulundu. Ayrıca geleneksel olarak hazırlanan Paskalya yumurtaları tokuşturuldu.

Hatay ve İstanbul’da da Paskalya Bayramı kutlandı. (MA)

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