Nuhomo Bayramı kutlu olsun

Hristiyanların en önemli bayramlarından olan Diriliş Paskalya Bayramı, Süryaniler ve Rum Ortodokslar tarafından bugün kutlanmaya başlandı.

Pazar günü Nuhomo (Diriliş-Paskalya) Bayramıdır ve kiliselerde İsa Mesih’in öldükten 3 gün sonra dirilişi kutlanır. Diriliş, hem Mesih İsa’nın ölüm karşısındaki zaferidir hem de onun aracılığıyla inananların ölüm karşısındaki zaferidir.

Paskalya orucunun ortasında Meryem Ana’nın Müjdelenme Bayramı Süryaniler arasında Siboro (Müjde) olarak adlandırılır. Süryaniler bu bayramın gecesinde yoğurdukları hamurun üzerine, tarlalarında yetişen tüm tahıllardan serperek, kırmızı ve beyaz olmak iplerden koyarlar.

Siboro genellikle el bileğine veya boyna takılır. Renklerin anlamları ise şöyle: Beyaz paklığı, İsa’nın Tanrı olduğuna işaret eder ve kefeninin temsilidir, kırmızı insan olduğunu ve insanların günahını taşımasıyla kanını döküp çarmıha gerilerek ölmesini temsil eder.

Orucun son cuma akşamında sütlaç veya yumurta yapılırken, Siboro ipleri ateşte yakılır. Süryaniler Paskalya yortusunda yumurta, sütlaç ve paskalya çörekleri yaparlar.

Agos’ta yer alan haberde de Fener Patriklik Kilisesi’ndeki ayine Ekümenik Patrik Bartholomeos da katıldı. (AÖ)

Rum Ortodoks Kilisesi bugün Paskalya-Kutsal Diriliş Yortusu'nu kutluyor. Fener Patriklik Kilisesi'ndeki ayine Ekümenik Patrik Bartholomeos da katılıyor. pic.twitter.com/V14mj4HlYz — AGOS / ԱԿՕՍ (@AGOSgazetesi) May 5, 2024

bianet