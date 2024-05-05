Hatimoğulları ve Bakırhan, Paskalya kutlamasına katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mardin’de Paskalya Bayramı kutlamasına katıldı.

Artı Gerçek – Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir, ziyarette belediyenin durumuna dair bilgi verdi.

HATİMOĞULLARI: HALKIN BEKLENTİSİ HİZMET

Hatimoğulları, “Halkımızın bizden beklentileri kesinlikle hizmettir. Bizler yoktan var ederek, kaynaklarımızı üreterek, halkımıza layık bir biçimde, halkımızın bize layık gördüğü bu konuma çok güçlü bir şekilde cevap vereceğiz” dedi.

BAKIRHAN: BELEDİYEYİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEMİŞLER

Bakırhan ise, “Mardin Belediyesi’nin çok büyük sorunları olduğunu biliyoruz. Belediyeyi borç bataklığına sürüklemişler. Bu süreci atlatacağız. Bu sorunların üstesinden geleceğiz. Halkımıza çok iyi bir hizmet vereceğiz” diye konuştu.

KIRKLAR KİLİSESİ’NDE KUTLAMA

Eş Genel Başkanlar ve beraberlerindeki heyet, daha sonra Kırklar Kilisesi’ndeki Paskalya Bayramı kutlamasına katıldı. Metropolit Mor Filoksinos Saliba Özmen ve Başpapaz Hori Gabriel Akyüz ile yurttaşlar tarafından karşılanan heyet, Süryanilerin Paskalya Bayramını kutladı.

METROPOLİT ÖZMEN: CENNET DE CEHENNEMDE İNSANIN KALBİNDEDİR

Metropolit Mor Filoksinos Saliba Özmen, “Bütün insanlar değerlidir ve bütün insanlar kardeştir. İnsanlığı korumak için birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizin elini tutmamız ve birbirimize yardımcı olmamız lazım. Dünya hepimizin. Cennet de cehennem de insanın kalbindedir. İnsan iyiyse, güzelse cenneti yaşıyordur. Tersi de söz konusu. İnsanın özünde iyilik ve güzellik var. İnsan güçlü bir varlıktır. İradesi ile özünde kalabilir” dedi.

Hatimoğulları, “Paskalya Bayramının bu kardeşliği pekiştirmesine katkı sunmasını diliyoruz. Bölgemizde savaş ve çatışma bitmiyor. Bu nedenle temel istediğimiz şey barıştır. İnancımızı ve ibadetimizi özgür yaşayabileceğimiz bir coğrafya inşa edebiliriz. Biz DEM Parti olarak bu coğrafyanın bu toprakların barışa kavuşması için çabalıyoruz” diye konuştu.

Bakırhan ise, Paskalya Bayramını kutlayarak, “Her kimlik özgürce yaşamalıdır. Bir gün mutlaka bu topraklarda özgürce yaşayacağımız günlerin uzak olmadığını biliyorum” dedi.

Eş Genel Başkanlar ve Süryani cemaatinin önde gelenleri daha sonra Paskalya yumurtası tokuşturdu. (MA)

Paskalya Bayramı kutlanıyor

Artı Gerçek