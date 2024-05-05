ABD Dini Özgürlük Komisyonu’ndan Karabağ çağrısı

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu, ABD yönetimine Dağlık Karabağ’daki kültürel ve dini varlıkların korunması için fon ayrılması çağrısında bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu (USCIRF), 2024 raporunu yayınladı. Kuruluş, hükümete, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na ve Bakü’deki ABD Büyükelçiliği’ne, Dağlık Karabağ ve çevresindeki kültürel alanlardaki ibadethanelerin ve diğer dini mekânların restore edilmesi ve muhafaza edilmesi için fon sağlama çağrısında bulundu. Raporda ayrıca ABD hükümetine, din özgürlüğün sistematik, süregelen ve ciddi ihlalleri nedeniyle, Azerbaycan’ı “özel kaygı uyandıran ülkeler” listesine koyması tavsiyesinde bulundu.Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporunda, Azerbaycan hükümetinin Dağlık Karabağ ve çevresindeki dini mekânlara yönelik tehdit oluşturmaya 2023 yılında da devam ettiği vurgulandı.Raporda, Ermeni Apostolik Kilisesi din adamlarına Dadivank’ı terk etmeleri çağrısında bulunan, Azerbaycan Dinlerle Çalışma Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı’nın davranışı hatırlatıldı.Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi’nin 66 kongre üyesi, ülkenin Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi’ne, Dağlık Karabağ’dan zorla yerlerinden edilen mültecilere 200 milyon dolar tahsis etmesi, Ermenistan’a ABD askeri yardımını artırması, Azerbaycan’a tüm askeri ve güvenlik tahsislerini durdurması ve bu konuda gerekli önlemleri alması ve Azerbaycanlı savaş suçlularına karşı yaptırımların uygulanması konusunu incelemesi çağrısında bulundu.Kongre üyeleri ABD Dışişleri Bakanlığı’nı ve uluslararası kuruluşları, Azerbaycan hükümetini insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmadıkları için kınadılar.Mektupta, “Amerika Birleşik Devletleri’nin, Azerbaycanlı yetkililerin tüm uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu tutulabilmesi için yaptırımlar uygulamayı ciddi olarak düşünmesinin zamanı çoktan geldi” dendi.(Ermenistan Kamu Radyosu)

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