İğne bile alamayacaklar

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma tepkisini ticareti tamamen keserek ileri bir aşamaya taşıyan Türkiye, Tel Aviv yönetimini iyice köşeye sıkıştırdı. Türkiye’ye bağımlı olduğu 54 ürün grubunun ihracatının yasaklanmasıyla birlikte maliyetleri yüzde 30-40 artan İsrail, şimdi Türkiye’den iğne dahi alamayacak.

Ali Kürşat Büyükada

Türkiye, 9 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İsrail’e 54 ürün grubunun ihracatına kısıtlama getirmişti. Türkiye, önceki gün aldığı tarihi kararla; İsrail ile tüm ticaretin askıya alındı. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma tepkisini ticareti tamamen keserek ileri bir aşamaya taşıyan Türkiye, Tel Aviv yönetimini iyice köşeye sıkıştırdı

Türkiye’ye bağımlı olduğu grubunun ihracatının yasaklanmasıyla birlikte maliyetleri yüzde 30-40 artan İsrail, yeni kararla birlikte Türkiye’den iğne dahi alamayacak. Geçen yıl Türkiye’den 5 milyar 422 milyon dolarlık alım yapan İsrail, bazı ürünlerde tamamen bağımlı olduğu Türkiye’den alım yapamayacak. Ambalaj, temizlik malzemeleri, tekstil, demir-çelik, kırmızı et, balık gibi ürünlerinin büyük bir kısmını Türkiye’den alan İsrail, tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalacak.

İSRAİL’DE MALİYETLERİ ARTIYOR

Türkiye’nin attığı ticareti durdurma adımları, İsrail’de fiyatların artmasına neden oldu. Geçtiğimiz ay kısıtlanan 54 ürün grubundaki inşaat malzemelerinin yüzde 70’ini Türkiye’den tedarik eden İsrail’de bu ürünler yüzde 30-40 zamlandı. Avrupa üzerinden tedarik sağlamaya çalışan İsrail hem lojistik maliyetleri hem de ürün maliyetlerinde artış yaşadı. Alınan yeni kararla birlikte binlerce ürün grubunda uygulanacak kısıtlama nedeniyle İsrail, tedarikçilerini değiştirmek zorunda kalacağı için büyük bir maliyetle karşı karşıya kalacak.

İHRACATIMIZ İTHALATIMIZIN YAKLAŞIK 4 KATI

Türkiye İsrail ile ticarette fazla veren konumunda. 2023’te İsrail’den 1 milyar 641 milyon dolarlık ithalat yapan Türkiye, buna karşın bu ülkeye 5 milyar 422 milyon dolarlık ihracat yaptı. İthalatımızın yaklaşık dört katı kadar ihracat yapan Türkiye’nin, ticari ilişkileri tamamen durdurma kararı, Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de katliamlarını sürdüren İsrail ile gerileyen ticareti tamamen durduracak.

Yeni Şafak