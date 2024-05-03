İHD’nin ‘Barış Nöbeti’ beş kentte sürdü: ‘Barışarak iyileşebilmenin yegane yolu geçmişle yüzleşmektir’

İHD, “Toplumsal barış ve halk iradesine saygı” talebiyle birçok kentte Barış Nöbeti tuttu. Açıklamalarda, “Türkiye toplumunun barışarak iyileşebilmesinin yegane yolunun geçmişle yüzleşme olduğunu biliyoruz” denildi.

Artı Gerçek – İnsan Hakları Derneği’nin (İHD), her ayın ilk haftasında tuttuğu Barış Nöbeti devam ediyor. Bu hafta da birçok kentte “Toplumsal barış ve halk iradesine saygı” talebiyle Barış Nöbeti tutuldu.

MERSİN

İHD, Çağdar Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), dernek binasında Barış Nöbeti tuttu. Çok sayıda hak savunucusu da nöbete katıldı. İHD Mersin Şube Sekreteri Bekir Sıtkı Keçeci, eylemlerinin 20 aydır sürdüğüne işaret ederek şunları söyledi:

“Türkiye’de acil çözüm bekleyen meseleler, demokrasi ve insan hakları konusunda coğrafyamızın içinde bulunduğu vahim tablo hak ve barış savunucularının yükünün gittikçe ağırlaştığını gözler önüne sermektedir. Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye’de çözümsüz bırakılan tüm meseleler, muhatapsız bırakılarak kangrenleşmesine neden olmaktadır.”

VAN

İHD Van Şubesi’nin dernek binasında sürdürdüğü nöbette basın metnini İHD Van Şubesi yöneticilerinden Ayten Kıran okudu. Yapılan açıklamada Türkiye’de yaşanan çatışmalı süreç sebebiyle uygulanan hak ihlallerine dikkat çekildi. Yüz yıllardır Türkiye’deki hak ihlallerinin devam ettiğini belirten Kıran, “Genelde kurulduğumuz günden bu yana özelde ise barış nöbetlerimizde dile getirdiğimiz talepler, Türkiye’de acil çözüm bekleyen meseleler, demokrasi ve insan hakları konusunda coğrafyamızın içinde bulunduğu vahim tablo; hak ve barış savunucularının yükünün gittikçe ağırlaştığını gözler önüne sermektedir” dedi.

Kıran, Cumhuriyet tarihine dikkat çekerek, “Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı, çözümsüz bıraktığı ve derinleştirdiği sorunlar; toplumunun karamsar bir ruh haline girmesine neden olmakta ve yurttaşlara umutsuzluk dolu bir gelecek vaat etmektedir” diye konuştu.

SİİRT

İHD Siirt Şubesi, şube binasında nöbeti sürdürdü. Nöbete, DEM Parti ve DBP de destek verdi. Ortak metnin okunmasının ardından konuşan İHD Siirt Şube Eşbaşkanı Mehmet Nuri Ekinci, cezaevinde yaşanan hukuksuzluklara dair aktarımlarda bulundu.

Kendilerine yapılan başvurular ve yaptıkları analizlerle büyük hukuksuzlukların ortaya çıktığını aktaran Ekinci, cezaevinde yaşanan hukuksuzluklara karşı Adalet Bakanlığı’na defalarca başvuru yaptıklarını fakat olumsuz yanıt aldıklarını aktardı. Ekinci, tutsaklara dönük pişmanlık dayatmasına dikkat çekti. Ekinci, İdari Gözlem Kurulları’nın infaz erteleme ve yakmalarına da tepki göstererek bunun sonlanması gerektiğini söyledi.

DİYARBAKIR

İHD Diyarbakır Şubesi, dernek binasında Barış Nöbeti tuttu. KESK, DİSK Diyarbakır Şubesi, Emekliler Meclisi Sendikası, ÖHD, Diyarbakır Tabipler Odası (DTO) ve çok sayıda kurum da nöbete destekte bulundu.

Açıklamayı okuyan İHD Başkanı Ercan Yılmaz, Barış Nöbeti eyleminin barış talebini canlı tuttuğunu belirtti. Yılmaz, “İnsan Hakları Derneği olarak olağanüstü yönetimler ve silahlı çatışmalar ile binlerce insan kaybetmiş olan Türkiye toplumunun barışarak iyileşebilmesinin yegane yolunun geçmişle yüzleşme olduğunu biliyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından ÖHD Eşbaşkanı Rıza Polat ve Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İşbilen, onurlu bir barış için güçlü adımların atılması gerektiğini belirtti.

BATMAN

İHD her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirdiği “Barış Nöbeti” eylemlerini, bu ay da şube binasında gerçekleştirdi. Açıklamaya Emek ve Demokrasi Platformu’na bağlı STK’ler, ÖHD ile Batman Barosu katıldı. “Barış insan hakkıdır, barış insanlığın teminatıdır, yaşasın Barış” pankartının açıldığı açıklama metnini İHD Şube Eş Başkanı Ahmet Şiray okudu.

Şiray, demokratik bir toplum yaratılabilmesi veya demokratik bir ülkeden bahsedilebilmesi için cumhuriyet tarihinde yaşanan katliam ve soykırımlarla yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.

ANTEP

İHD Antep Şubesi’nin şube binasında gerçekleştirdiği toplantıya, Antep 78’liler Girişimi üyeleri, DEM, DBP Antep İl Örgütü üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan İHD Antep Şube Eşbaşkanı Bahri Oğuz, derneklerinin kurulduğu günden bu yana demokrasi ve insan hakları konusunda mücadele ettiklerini ifade etti. Oğuz, daha sonra ortak basın metnini okudu.

HAKKARİ

İHD Hakkari Şubesi üyeleri, Yüksekova ilçesinde bulunan temsilcilik binasında bir araya geldi. İHD Hakkari Şubesi Eşbaşkanı Sibel Çapraz, Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri için mücadele eden siyasetçi ve aydınlar üzerindeki baskının sürekli arttığını söyledi. Çapraz, “Faili meçhul cinayetler, gözaltında zorla kaybettirmeler, hapishane ve sürgünler siyasetçi, aydın ve aktivistlere yönelen en yoğun tehditlerden olmuştur” dedi. (MA)

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