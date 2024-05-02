Mar Mari Emmanuel’in saldırı sonrası ilk ayini – Sabro

SABRO Mar Mari Emmanuel’in saldırı sonrası ilk ayini

Sydney’deki Christ The Good Shepherd Kilisesi’nde, ayin esnada katledilmeye çalışılan ve sağ gözünün görme yetisini kaybeden Mar Mari Emmanuel, saldırı sonrası ilk ayinini gerçekleştirdi. Emmanuel, faili affettiğini açıkladı.

15 Nisan günü Avustralya Sydney’deki Christ The Good Shepherd Kilisesi’nde, ayin yapıldığı esnada gerçekleşen saldırıda papaz Mar Mari Emmanuel ve üç kişi kesici aletle katledilmeye çalışılmıştı. Emmanuel’in canlı yayınlanan ayinde Süryani İncil vaazı verdiği kayıtta, failin katletmeye bıçakladığı çalıştığı anlar da kaydedilmişti.

Yeni Güney Galler Polisi’nden yapılan açıklamada, “Wakeley’de bir bıçaklama ihbarı üzerine polis operasyonu başlatılmıştır. Fairfield Şehri Polis Bölge Komutanlığı’na bağlı memurlar, birkaç kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine Wakeley, Welcome Street’teki bir yere gitmiştir. Memurlar bir erkeği tutukladı ve bu kişi soruşturmada polise yardımcı oluyor” denilmişti.

Emmanuel, saldırıda aldığı yaralar nedeniyle sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini ancak bunu bir fedakarlık olarak gördüğünü açıkladı. Emmanuel ayrıca Müslümanlara olan sevgisini dile getirerek 16 yaşındaki saldırganı affettiğini paylaştı.

Emmanuel, saldırı sonrası ilk ayin vaazında Avustralya hükümeti ile X platformu arasındaki hukuki anlaşmazlığın ortasında ifade özgürlüğü konusuna da değindi.

Emmanuel, yetkililerden saldırıyı belgeleyen vaazının canlı yayınının kaldırılmasını talep etti. Ancak herkesin ifade ve inanç özgürlüğü hakkına sahip olduğunu da vurguladı.

Ayinin görüntüsünü buradan izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=ta81L-jukf0

https://www.gazetesabro.org/2024/05/02/mar-mari-emmanuelin-saldiri-sonrasi-ilk-ayini/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1N0nUkQwOOKVJPDNpz3G5COWmbfJO9-ZrDNU4Xvdz-uKLdThOLN8Ge6Ls_aem_AfqSREXE7HboKnHMeVj6Sowb8JUwoyOR76d7ai0fkU05FRK7Z1zD-meMxFKxDSzWCo8H6bvl6CT6J4TgY6GRZ1iH