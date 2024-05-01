Başmuganni Nişan Çalgıcıyan’ı kaybettik

Sevan Ataoğlu

Uzun yıllar Gedikpaşa ve Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi başmugannilik görevini yürüten Çalgıcıyan hayatını kaybetti.

İstanbul’da makamsal Ermeni kilise müziğinin özgün temsilerinden biri Ermenice’de ‘tbir’ dediğimiz ‘muganniler’ yani kilise okuyucularıdır. Müzik eğitimlerini okulu olmadığı için kilisede, usta-çırak geleneği içinde alır, yine kaybolmakta olan Hampartsum nota sistemini öğrenir, kiliseye hizmet ederler. Bu geleneğin son temsilcilerinden olan Başmuganni Nişan Sargavak Çalgıcıyan 1 Mayıs günü hayata veda etti. Cenaze töreni 4 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nde gerçekleşecek.Nişan Çalgıcıyan 1936’da Kuzguncuk’ta doğdu. 5 yaşından itibaren Üsküdar Surp Haç Kilisesi’nde ayin ve müzik dersleri aldı. 14 yaşında kilisenin baş mugannisi Krikor Hapyan’dan Hamparsum notası öğrendi. 1959 yılında Bağlarbaşı Surp Garabet Kilisesi’nin baş mugannisi olarak vazifeye getirildi. 40 gençten oluşan talebelerine Hamparsum notası ile ayin dersleri verdi. 1967 yılında Gedikpaşa Ermeni kilisesine tayin oldu, orada da 19 sene hizmet verdi. 1986 yılında Yeşilköy Ermeni kilisesinde vazife aldı. 1989’da Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde göreve başladı. Nişan Çalgıcıyan öğrencilerinden oluşan muganni koroları ile yurt içinde ve yurt dışında ‘inançlar ve müzikleri’ temalı çeşitli etkinliklerde Ermenice ilahilerden örnekler sundu. Hayatı ve hizmetleri “Yılların İçinden Anılar ve Tanıklıklar” adı ile kitaplaştırıldı. Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne 30 yıldan fazla hizmet eden Nişan Çalgıcıyan’a vefatından önce “Baş Muganni” unvanı verildi.

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