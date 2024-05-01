ABD Temsilciler Meclisi, ‘antisemitizm’ tasarısını onayladı: Öğrencilerin Filistin direnişi hedefte

ABD Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği ‘antisemitizm’ tasarısı, senatodan geçip Biden’ın da onayını aldığı taktirde kampüslerdeki Filistin gösterilerini “antisemitik” olduğu gerekçesiyle bastırmayı mümkün kılacak.

Artı Gerçek – Filistin direnişinin kalesine dönüşen ABD kampüslerine polis baskını ve gözaltı dalgası daha da kabarırken ABD Temsilciler Meclisi’nde antisemitizm tasarısı kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edilen “Antisemitizm Farkındalık Yasası” başlıklı tasarı, öğrencilerin Filistin’i destekleyen protestolarını da hedefe koyuyor.

MECLİS BAŞKANI PROTESTOLARIN YAHUDİ KARŞITLIĞINI ARTIRDIĞINI SAVUNUYOR

Tasarının geçmesinde yoğun emeği olan Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, yaptığı açıklamada, kampüslerde devam eden Filistin’e destek gösterilerinin “antisemitizm” dalgasına hizmet ettiğini ve Yahudi karşıtlığını artırdığını savundu.

Söz konusu tasarı, Eğitim Bakanlığının, Uluslararası Holokost Anma Birliğinin kabul ettiği antisemitizm tanımını baz almasını ve üniversitelerde de buna göre olayları tanımlamasını şart koşuyor.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ALANINI DARALTACAK’ ELEŞTİRİSİ

Tasarıyı eleştiren Matt Gaetz ve diğer bazı vekiller, söz konusu antisemitizm tanımının fazla geniş olduğunu ve kolaylıkla ifade özgürlüğü alanını daraltacağını savunuyor.

Senato’ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gidecek olan tasarının, ülkedeki ifade ve gösteri hakkı özgürlüğüyle ilgili tartışmaları daha da artıracağı belirtiliyor.

Meclis Başkanı Johnson, geçen hafta Columbia Üniversitesini ziyaret ederek kampüslerdeki olayların “antisemitik olduğunu” ve üniversite yönetimlerinin “çadır kamplarını kaldırmak üzere gereğini yapması gerektiğini” savunmuştu. (AA)

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