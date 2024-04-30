Fransa Parlamentosu: “Asuri ve Süryanilere soykırım uygulandı”

Fransa Ulusal Meclisi, hükümeti, Osmanlı’nın Asuri-Keldanilere ‘soykırım’ uyguladığını resmen tanımaya davet eden bir metni kabul etti. Türkiye, kararı, “tarihî olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneği” olarak nitelendirdi.

Fransa Ulusal Meclisi, Osmanlı yetkililerinin Asuri-Keldanilere yönelik eylemlerinin soykırım olarak tanınması için hükümete çağrıda bulunan metni kabul etti.

1915-1918 yılları arasında Osmanlı yetkilileri tarafından Asuri-Keldanilere yönelik ‘katliamların’ soykırım olarak tanınmasına ilişkin metin, 28 Nisan Pazartesi günü Fransız Ulusal Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Teklif, Macron yanlısı Rönesans grubunun başkanı Sylvain Maillard tarafından meclise sunulmuştu.

Fransa’da Ulusal Meclis’in kararları, yürütme üzerinde bağlayıcı değil.

Karar, hükümete ‘250 binden fazla Asuri-Keldaninin kitlesel imhası, sürgünü ve kültürel mirasının bastırılmasını soykırım olarak resmen tanıma’ ve bu ‘soykırımı kınama’ çağrısı yapıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu iddiaların Ulusal Meclis gündemine taşınmasının “tarihî olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneği” olduğu belirtildi.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisinin bulunmadığı ifade edilen açıklama, “Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır” şeklinde devam etti.

(Euronews)

Agos