Ermenistan’da Başsavcılık Koçaryan’ın mallarına el konulmasını talep etti

Ermenistan Başsavcısı Anna Vardapetyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve bağlantılı 7 kişinin, yasa dışı menşeli mallara el konulmasına ilişkin davalarda savcılığın müsadere taleplerini sundu.

9 Ekim 2023’te Yolsuzluklarla Mücadele Mahkemesi’ne yasa dışı kaynaklı mallara el konulmasına ilişkin davalar sunulduBaşsavcılık, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve ilgili yedi kişinin, 25 adet gayrimenkulu ile 5 milyon ABD Doları’nın üzerinde mevduat ve menkul kıymetine el konulması yönünde talepte bulundu.(Ermenistan Kamu Radyosu)

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