Sevag ve Garabet Balıkçı anıldı

Batman Kozluk’ta zorunlu askerlik görevi sırasında 24 Nisan 2011 tarihinde er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı ile 2022’de aynı tarihte hayata gözlerini yuman baba Garabet Balıkçı, mezarları başında anıldı.

28 Nisan Pazar günü Şişli Ermeni Mezarlığı’nda yapılan anma törenine, Balıkçı ailesi, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Nor Zartonk İnisiyatifi ve Balıkçı ailesinin dostları katıldı.

Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan’ın riyaset ettiği törende çok sayıda güvenlik görevlisinin olması dikkat çekti.

Anma töreni, Nor Zartonk’tan Can Erzurumluoğlu’nun okuduğu basın açıklaması ile sona erdi.

Agos