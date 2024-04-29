Paşinyan ve Blinken, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanlığı Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre, 28 Nisan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Telefon görüşmesinin gündemine Ermenistan-ABD ikili ilişkiler, 5 Nisan’da Brüksel’deki görüşmeyle ve Ermenistan-Azerbaycan arasındaki başlatılan barış süreciyle ilgili konular taşındı.

ABD ile ikil ilişkilerin yoğunlaştırılmasından memnuniyetini dile getiren Paşinyan, Brüksel’deki gizli bir gündemin yer almadığı görüşmenin ardından elde edilen anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ermenistan Başbakanı, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırın çizilmesi ve belirlenmesine yönelik başlatılan süreç konusunda olumlu bir görüş olduğunu aktardı.

Paşinyan ayrıca, Tavuş idari bölgesine bağlı Voskepar, Kirants ve Berkaber köyleri sakinlerinin endişelerinin anlamlı olduğunu belirterek onların tüm haklı endişelerinin yönlendirileceği için her gerekli adımın atılacağını vurguladı.

Taraflar, Ermmenistan-Azerbaycan arasındaki başlatılan barış süreci kapsamında 6 Ekim 2022 tarihinde Prag’da düzenlenen dörtlü görüşmedeki anlaşmaların öneminin de altını çizdiler.

Alma-Ati beyannamesine dayalı iki ülke tarafından karşılıklı bir şekilde toprak bütünlüğünü ve egemenliği tanınması ve aynı beyanname temelinde sınırların çizilmesi ve belirlenmesi süreci gerçekleştirilmesi, Ermenistan-Azerbaycan barış antlaşmasına yönelik bir yol açtığı belirtildi.

Üst düzeydeki görüşmede Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan “Barış Kafşağı” projesi de ele alındı.

Paşinyan, bunun Temmuz 2023 tarihinde Brüksel’de Avrupa Birliği Konseyi Başkabı Charles Michel, Azerbaycan Cumhubarşkanı İlham Aliyev ve kendisi arasında bölgesel ulaştırma bağlatılarının ülkelerin topak bütünlüğü ve haklarına, eşlik ve mütekabiliyete dayalı bir şekilde açılması gerektiğine yönelik elde edilen anlaşmaları öngördüğünü aktardı.

Bu anlaşmalar, söz konusu görüşmenin ardından Michel’in yaptığı açıklamada yer almıştı.

ERMENİ HABER AJANSI