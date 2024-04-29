Hamburg’un St. Pauli mahallesinde, Nazi kurbanı seks işçileri tökezleme taşları ile anılacak

Hamburg’un ünlü liman mahallesindeki genelev sokağı Herbertstrasse’nin girişine, Nazilerin burada zulmettiği seks işçilerinin anısına “tökezleme taşları” yerleştirilecek. Projeye önayak olan isimlerden biri, rahip Sieghard Wilm.

Artı Gerçek – Almanya’nın Hamburg kentindeki ünlü liman mahallesi St. Pauli’nin genelevler sokağı Herbertstrasse’de, Nazilerin zulmüne uğrayan ve toplama kamplarına gönderilen seks işçilerinin anısı yaşatılacak. St. Pauli belediyesi, Nazi döneminde dikilen bariyerlerin arkasında işlemeye devam eden 60 metrelik sokağın girişine, zulme uğrayan kadınların isimleri yazılacak.

Karar, insan hakları savunucularının ve seks işçilerinin yanı sıra kilise liderlerinin girişimiyle, belediye meclisinde partiler üstü destek aldı. Proje çerçevesinde sokağın girişine, o dönemin seks işçilerinin anısına “tökezleme taşları” yerleştirilecek.

TÖKEZLEME TAŞI NEDİR?

Avrupa’nın birçok kentinde bulunan “tökezleme taşları”, Holokost kurbanlarının eskiden yaşadıkları yerlerin önündeki yola yerleştirilen pirinç plakalar. Üzerlerinde de, genellikle “Burada yaşadı” ibaresi ile söz konusu kişinin kimliği anlatılıyor.

QR KODLARI DE YER ALACAK

Hamburg’un ‘kırmızı ışık bölgesinin’ girişine döşenecek taşlarda da, Nazilerin öldürdüğü veya zulmettiği bilinen seks işçilerinin isimleri bulunacak. Kasıma kadar tamamlanması beklenen ve 5 bin euro ayrılan projede, söz konusu seks işçileri hakkında bilgi içeren QR kodları yer alacak.

NAZİLER TAMAMEN KAPATAMADI

Herbertstrasse’nin bir diğer özelliği, girişinde ilk kez Nazi döneminde dikilen bir bariyerin hâlâ duruyor olması. Limanda bulunan bu bölge 19’uncu yüzyılda, özellikle denizcilerin uğrak noktasıydı. 1933 yılında, Nazilerin Hamburg liderliği tarafından sokağın girişine bariyerler dikilmiş, para karşılığı cinsel ilişki “toplum için günah ve utanç” ilan edilmişti.

Der Spiegel’e göre, 1933’ün mart ve mayıs ayları arasında, 3 bin 201 kadın “evlilik dışı cinsel ilişki” suçlamasıyla Nazi subaylarınca tutuklandı. 814’ü gözaltına alındı. 1930’lar ve 40’larda, Herbertstrasse’deki çok sayıda kadın gözaltına alınıp toplama kamplarına gönderilirken, bazıları zorla kısırlaştırıldı veya intihara sürüklendi.

Ancak Naziler seks işçiliğini ve striptizi resmen yasaklasa da, St. Pauli’deki sokağın gördüğü rağbet nedeniyle kapatılmasının imkânsız olduğu kısa süre içinde anlaşıldı. Yani, sokak hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılmadı. Nazilerin diktiği bariyerlerin yerini ise 1970’lerde, kadınların ve 18 yaş altındakilerin girişini yasaklayan opak metal kapılar aldı.

RAHİP WILM: FOTOĞRAF ÇEKTİRDİKLERİ KAPILARI NAZİLER KOYDU

Nazi kurbanı seks işçilerini onurlandıran projenin büyük katkısı bulunan St. Pauli Kilisesi rahibi Sieghard Wilm de, “St. Pauli’yi milyonlarca kişi ziyaret ediyor ve her gün çok sayıda turist Herbertstrasse’nin önünde durup fotoğraf çekiyor. Buna her zaman alaycı yaklaşmışımdır çünkü o kapıları Naziler koydu” dedi.

The Guardian gazetesine konuşan Wilm, özgürlükçülüğüyle ünlü mahallede onurlandırılan Nazi kurbanları arasından seks işçilerinin bugüne dek dışlanmasını da “korkunç” ve “incelikten yoksun bir çelişki” diye niteledi. Wilm, proje ile bu “uzun zamandır unutulmuş kadınların üzerindeki damgayı kaldırıp onları herkes için görünür hale getirmek istediklerini” söyledi. (DIŞ HABERLER)

Artı Gerçek