Ermenistan eski Dışişleri Bakanı: “Karabağ sorunu kapanmamış”

Ermenistan eski Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan, “Tüm Ermeni Diplomatlar Konseyi” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Ermenistan’ın Mevcut Sorunları ve Aşma Yolları” başlıklı yuvarlak masa tartışmasında konuşarak, “Ermenistan ve Azerbaycan devlet yetkililerine rağmen, Artsakh sorununun kapanmadığını” belirtti.

Diplomatın ifadesine göre, orada büyük haksızlık, savaş, etnik temizlik, soykırım yaşandı ve sonucunda Artsakh Ermenileri evlerini terk ederek Ermenistan’da sığınmışlardır.

Eski Dışişleri Bakanı, bugün herkesin dikkatinin Ermenistan’ın sorunlarına odaklandığını, Ermenistan’ın bağımsızlık meselesinin bugün bir öncelik haline geldiğini, sınırların Tavuş’tan başlayıp güneye uzanan kısmının tehdit altında olduğunu belirtti.

Vardan Oskanyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şunu kaydedelim ki, Ermenistan Artsakh’ı kaybettiği için bu kadar savunmasız hale geldi. Otuz yıl boyunca sakin bir şekilde yaşadık çünkü Artsakh ve yakın bölgeleri gerçekten sakin bir şekilde yaşadığımız kale idi. Ancak onu kaybettik ve Ermenistan sınırlarıyla birlikte savunmasız hale geldi.”

Hatırlanacağı üzere 19 Eylül 2023 tarihinde Azerbaycan, Artsakh’a büyük çaplı bir saldırı başlatarak ülkeyi yoğun bombardımana aldı. Sonuç olarak, bir gün sonra, 20 Eylül’de, Artsakh devlet yetkilileri, ateşkesin sona erdirilmesiyle ilgili Rus barış gücü komutanlığının teklifini kabul ederek Bakü’nün koşullarını kabul ettiler: Silahlı Kuvvetlerin silahsızlandırılması ve Artsakh Cumhuriyeti’nin feshi. Artsakh vatandaşlarının zorunlu sürgünü 24 Eylül’de başladı, 100.000’den fazla insan zorla Ermenistan’a sürüldü. Bazı verilere göre, Artsakh’ta yaklaşık 20 Ermeni kalmıştır. 28 Eylül’de, Artsakh Cumhurbaşkanı Samvel Şahramanyan, Artsakh Cumhuriyeti’nin feshi hakkında bir kararname imzalayarak, 2024 yılında yürürlüğe giren bir kararname yayınladı.

ERMENİ HABER AJANSI