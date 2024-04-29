Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi’nde Paskalya kutlaması

Ermeni Kilisesi ve toplumu 31 Mart’ta Surp Zadig (Kutsal Diriliş) Yortusu’nu kutlamıştı. İstanbul dışındaki kiliselerde de kutlamalar Patrikhane’nin görevlendirdiği din adamları eşliğinde yapılıyor.
28 Nisan Pazar günü Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi’nde ayin gerçekleştirildi.
Ayini İstanbul’dan gelen peder Nerses Kazancıyan başkanlığndaki ruhaniler heyeti gerçekleştirdi.
Ayine Diyarbakır’dan ve çevre illerden gelen toplum üyeleri katıldı.
Ayinin ardından ebediyete göçenler için ayin-i ruhani (hokehankisd) okundu ve mezarlık ziyaret edildi.
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