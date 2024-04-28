İsrail saldırısında zarar gören Gazze’deki Aziz Porphyrius Kilisesi’nde ‘Palmiye Pazarı’ ayini düzenlendi

Gazze’deki Hristiyanlar, İsrail’in saldırılarında zarar gören Gazze kentindeki Aziz Porphyrius Kilisesinde “Palmiye Pazarı” bayramını kutladı.

Hz. İsa’nın Kudüs’e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen “Palmiye Pazarı” bayramı, kilisede düzenlenen ayinle kutlandı.

Bu seneki bayram kutlamaları ve ayin, Gazze’de yaşanan savaş nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Aziz Porphyrius Kilisesi, 19 Ekim’de İsrail’in bombalamasına maruz kalmış ve çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

AA