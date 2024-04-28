Hayallerin ötesinde yaşanan bir zaman dilimi

Yaşar Süngü Dünyadaki büyük değişim aslında 2019 yılının Kasım ayında başladı. Çin’in Wuhan şehrinde laboratuvardan ‘kaçırılan bir mikrop’ 7 ay içinde dünyanın öte yakasına kadar ulaştı.

Nasıl ulaştıysa bilmiyoruz. Muhtemelen Afrika toz bulutlarının gelmesi gibi yukarıdan ilaçladılar dünyayı.

Bu mikrobu laboratuvardan kaçıranlar, medya silahı ile haberleri köpürterek şehirlere korku saldılar. Önce devletleri esir aldılar sonra doktorları. Aşı olmayanı, karşı çıkanı itibarsızlaştırdılar. Adına covid19 denilen bu virüs yakaladığını öldürdü.

En çok da aşılananları. Dünya genelinde covid19 ile öldürülen insan sayısı 7 milyonu geçti. 2019 yılının kasım ayında bir akıllı, “Laboratuvarda üretilen bir virüs dünyaya kısa sürede dağılacak ve milyonlarca insanı öldürecek” deseydi kimse inanmazdı.

Bütün bu yaşananlar hayal bile edilmezdi ama gerçek oldu. Virüsün etkisi ile milyonlarca şirket battı, milyonlarcası da doğdu. Durumdan en çok kazanan ilaç sektörü oldu.

Bir de sigorta primlerini ödemekte çok zorlanan sigorta şirketleri kazandı. Pandeminin etkisi ile üretim tüketim dengesizliği ve gelir dağılımı daha da beter oldu.

Dünyada sabit ücretliler dibe doğru giderken kıymetli maden ya da toprak veya mal sahibi olanlar zenginleşti. Küresel ekonomide taşların yeri değişti. ** Pandemi yeni varyasyonlarla devam ettirilirken küreselleşerek küçültülen dünyada ikinci büyük değişimin merkezi Gazze oldu.

7 Ekim 2023 yılından bu yana geçen 7 ay içinde, işgalci soykırımcı siyonist bir devlet olduğu tescillenen İsrail bir şehir büyüklüğü kadar bir alanda yaşayan 2 buçuk milyon sivil insanın üzerine bomba yağdırmaya başladı. 15 bin çocuğu öldürürken bir kadarını da sakat öksüz ve yetim bıraktı. Şehirleri yerle bir ederek yaşanmaz hale getirdi. Özellikle kadın ve çocukların sığındığı okul, hastane ve camileri hedef aldı.

35 bin silahsız sivil insanın üzerinde ABD’nin ve Almanya’nın ürettiği yeni silahları denedi. “Çocukları öldür arkandayız” diyen devletler ve küresel şirketler konuşurken tüm dünya sustu. Susanların çoğu soykırımın parasal destekçileri olan devletler ve hamburgerci colacı, kahveci, deterjancı ve silah üreticisi şirketlerin en önemli müşterileri de öldürdükleri insanların din kardeşleriydi. 7 ay önce biri bize bunları söyleseydi, “komplocusun bu kadar hayalperest olma” derdik.

“Bu kadar da olmaz” dedik ama oldu. Hepsi gerçekti. Hayal ötesi yaşanan bir zaman dilimindeyiz sanki. ** Dünya gemisi pusulasını kaybetmiş gibi fırtınaya yakalanmış ve nereye sürüklendiğini bilmiyor. Kimsenin hayal edemeyeceği şeyler tam bitti derken yine hayal edemeyeceğimiz şeyler olmaya başladı. 57 İslam ülkesi arasında en fakiri olan Yemen, İsrail’e ve ABD’ye meydan okudu, savaş ilan etti. Ve kıyısından geçen soykırımcı ülkelerin gemilerini vurdu. 57 İslam ülkesi dururken Hristiyan bir ülke Güney Afrika “Gazze’de soykırım var” diye bağırdı ve uluslararası mahkemede yargılanması için başvuruda bulundu.

Hukuken soykırımcı olduğunu dünyaya ilan ettirdi. Soykırım suçundan yargılanacak olması israilin dünyadaki mağduriyet maskesini yırttı.

Batının merhamet sahibi insanları uyandı. Uyanamayanlar da desteklerini çekmeye başladı. İsraile destek veren şirketlerin ürünlerine yapılan boykot tüm dünyaya yayılırken caddeler de eylemler sürekli arttı.

Dünyanın birçok ülkesinde siyonist destekçisi şirketlerin merkezlerinin önlerinde sürekli eylemler yapıldı. Bazıları desteklerini geri çekmek zorunda bırakıldı. Siyonist küresel çete her alanda geri adım atmak zorunda bırakıldı.

** Bu çeteyi çıldırtan son eylem üniversitelerden geldi.

Harvard başta olmak üzere dünyanın en ciddi ve en değerli üniversitelerinin öğrencileri Gazze soykırımına tepki için kampüsleri işgal etti. Küresel çete yani örgütlü kötülüğün adamları devletin polis gücünü devreye sokunca iş daha da çığırından çıktı.

ABD’de bir üniversitede başlayan eylemler şimdi batıdaki bütün üniversitelere yayıldı. Üstelik öğrenciler artık yalnız da değildi. Üniversite hocaları da öğrencilerinin yanında yer aldılar. Hocaların birçoğunun ters kelepçe ile polis tarafından nasıl gözaltına alındığını sosyal medyada yayınlanan videolarda gördük. Onların sertleşmesi yenildiklerinin farkına vardıklarından dolayıdır. Sertleşen her cisim çabuk kırılır.

** Hayal ötesi yaşanan bir zaman dilimindeyiz. Bundan sonra şaşırma yok. Önümüzdeki günlerde ekonomide, siyasette, sosyal hayatta muhtemelen hayal bile edemeyeceğimiz şeyler yaşayacağız. İyi ve kötünün mücadelesi küreselleşti ve sertleşti.

Bundan sonra kırılmalar da büyük olacak. İyi olacak. Yeni Şafak