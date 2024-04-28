FETÖ’den sözde “Ermeni Soykırımı”na destek organizasyonu

Halit TURAN

FETÖ kontrolünde faaliyet gösteren IKULT e.V. (Kültürlerarası Diyalog Derneği) ile Köln ve Çevresi Proteston Kilisesi Birliği’ne bağlı Melanchthon Akademi, Köln’de bir söyleşi düzenledi. FETÖ’ye bağlı derneğin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşinin konusu 1915 olayları ve sözde “Ermeni soykırımı” oldu. Söyleşinin tarihi ise sözde soykırımın yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan’da yapıldı. Konuşmacı da Türkiye’de yaşayan Ermeni asıllı kişilerle alakalı belgeseller yapan yönetmen Nezahat Gündoğan oldu. Gündoğan’ın yönetmenliği yaptığı “Vank’ın Çocukları” belgeselinde 1915 ve 1938 yıllarındaki sözde iki “soykırım”dan sağ kurtulan Tuncelili Ermeni ve Alevilerin hikayeleri anlatılmıştı. 2016 yapımı olan filmde 1915 yılında Ermenilerin Türkiye’de sözde “soykırım”a uğradığı vurgulanmıştı. Söyleşi FETÖ’nün Türkiye’ye karşı yürüttüğü karlama kampanyasının kanıtı oldu.

FETÖ BAĞLANTISINI SAKLAMAYAN DERNEK

IKULT e.V. (Kültürlerarası Diyalog Derneği), Almanya merkezli FETÖ bağlantısı bulunan birçok dernekten biri. Üstelik FETÖ ile bağlantısı olduğunu saklamaktan da çekinmiyor. İnternet sitesinde örgüt elebaşı Gülen’in imzasıyla bir sözüne de yer veriliyor. “Siyasi açıdan tarafsız” olduğuna vurgu yapan dernek, Türkiye’ye yönelik “siyasi” olarak kullanılan sözde “Ermeni soykırımı” ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

Sabah Gazetesi