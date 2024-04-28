Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde medya ve Biden’a Gazze protestosu: ‘Bu bir soykırım, doğruyu söyleyin’

Filistin yanlısı eylemciler, ABD’nin başkenti Washington’da yılın en önemli etkinliklerinden biri sayılan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği’ne damga vurdu. Eylemiler gazetecilere, “Bu bir soykırım, gerçeği söyleyin” diye seslendi.

Artı Gerçek – ABD’de her yıl düzenlenen ve basın mensuplarının yanı sıra ünlüler, siyasetçiler ve Başkan’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği’ne, İsrail karşıtı protestolar damga vurdu. Filistin yanlısı eylemciler, hem gazetecileri “Bu bir soykırım, gerçeği söyleyin” sloganlarıyla protesto etti; hem de yemeğe katılan ABD Başkanı Joe Biden’a İsrail’in Gazze’deki saldırılarına verdiği açık destek nedeniyle tepki gösterdi.

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in düzenlediği protesto için göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Washington Hilton Oteli’nin önünde toplandı.

Göstericiler, “Soykırımcı Joe”, “Utanın!” ve “Medya her yalan söylediğinde Gazze’de bir gazeteci ölüyor” sloganları attı.

Eylemciler, “Gazeteciler, işinizi yapın ve soykırım hakkında yazın!”, “Gazze’de İkinci Dünya Savaşı’ndan fazla gazeteci öldürüldü” yazılı pankartlar taşıdı.

Bir grup gösterici otelin camından aşağı dev bir Filistin bayrağı sallarken, diğer bir grup da Gazze’de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için otelin önünde hareketsiz yattı.

KANLI BASIN YELEKLERİ SERGİLENDİ

Otelin karşısındaki sokakta Gazze ve Batı Şeria’da öldürülen her bir gazetecinin adının yazdığı kanlı basın yelekleri sergilendi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği, ABD’de yaklaşık 100 yıldır düzenleniyor. Yemek, yüzlerce gazeteci, siyasetçi ve ünlüleri biraraya getiriyor. (DIŞ HABERLER)

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