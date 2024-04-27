Özel, Erdoğan’la yapacağı görüşmeyi anlattı: ‘Siyasette, münakaşa ile müzakere birlikte yürür’ diyeceğim

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmede milletin derdini anlatacağını söyledi. Özel, “Erdoğan’ın gündemine hapsolmayacağız” dedi.

Artı Gerçek – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede öne çıkaracağı başlıkları anlatarak, “Siyasette, münakaşa ile müzakere birlikte yürür” diyeceğini belirtti. Milletin derdini anlatacağını söyleyen Özel, “Erdoğan’ın gündemine hapsolmayacağız” vurgusu yaptı.

‘HALKIMIZIN İÇİNDE BULUNDUĞU TEMEL SORUNLARI ANLATACAĞIM’

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Özel, Erdoğan’la yapılacak görüşme hakkında şunları söyledi:

“Belediye başkanları ile yaptığımız toplantıda birtakım öneriler çıktı. Nazım plan imzalarının atılması, krediler gibi. Cumhurbaşkanı ile görüşmede belediyelerle ilgili de her bir başvurumuz ve alacaklarımız konuları gündeme getireceğim. Halkımızın içinde bulunduğu temel sorunları anlatacağım. Emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partimizin ‘En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi’ önerisini ileteceğim. Atanamayan öğretmenler konusuna değineceğim.

‘HAK İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKECEĞİM’

Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekeceğim. Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirip anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerimizi aktaracağım. Anayasa değişikliği bahsi mutlaka açılacak. Ben de ‘mevcut Anayasa’ya uyulmadı’ diye hassasiyetimizi dile getireceğim.”

‘YURT DIŞINDA İKTİDAR-MUHALEFET AYIRIMI OLMAZ’

Türkiye’nin dış siyasetine yönelik de önemli şeyler konuşacağım. Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz. Türkiye’nin güçlü bir dış politikası için yurt dışında iktidar-muhalefet ayırımı olmaz. Vize sorununu iktidar-muhalefet el birliği ile halletmemiz lazım.

Kamyoncunun AKP’li, MHP’li mi olduğuna bakıyor muyuz biz? Kıbrıs sorunu, Yunanistan’la ilişkiler, Ermeni meselesi… Aklınıza gelen bütün milli meselelerde birlik olmalıyız. Filistin konusundaki hassasiyetimizi de aktaracağım. Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.”

‘‘HAKARET, KAVGA YAPMAYACAĞIMI’ SÖYLEYECEĞİM’

Özel, “Siyasette, münakaşa ile müzakere birlikte yürür” diyeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Bizim müzakere ediyor olmamız lazım geldiğini söyleyeceğim. Nezaketen ‘siyasetin dilinin düzeltilmesi için üzerime düşeni yapacağım’ diyeceğim. Yapıyorum, söylüyorum da. Ama ‘Hakaret, kavga yapmayacağımı’ söyleyeceğim. Kötü söz duymadan kötü söz söylemeyeceğimi belirteceğim. Yapacağımız görüşmede gerginlik olmasın, nezaket olsun diye üzerimize düşenleri konuşacağım.”

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU’YLA GÖRÜŞECEK

Özel, belediye başkanları, il başkanları, Parti Meclisi ve MYK ile toplantılar yaptığını, 11. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e gidip fikirlerini aldığını, önceki genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin’le temas ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile hafta başında görüşüp önerilerini alacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de düzenlenen özel bir resepsiyonda bir araya gelmişti.

Resepsiyonda, “yeni anayasa” başlığı öne çıkarken, Erdoğan ile Özgür Özel’in yapacağı görüşme takvimi de netleşmişti. Resepsiyonda, çay sohbetinde bir araya gelen Erdoğan ve Özel, gelecek hafta kapsamlı görüşme için randevulaşmıştı.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz” demişti.(Kaynak)

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