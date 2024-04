Hüseyin Likoğlu

Siyonist terör örgütü İsrail, 200 günü aşkındır Gazze ve Filistin coğrafyasında vahşice soykırım yapıyor. 6 aydır İsrail’in katliamlarına yönelik her şeyi yazıyoruz, her şeyi dile getiriyoruz… Bu cinayet örgütünün ardındaki güçleri ve sebeplerini günlerdir konuşuyoruz. İsrail’in nasıl kurulduğunu, İngilizlerin İsrail’in kurulabilmesi için 1. Dünya Savaşı’nda neler yaptığını, ABD’nin nasıl kayıtsız-şartsız İsrail terör devletini desteklediğini, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden devlet imiş gibi yapılanmasına İsrail için izin verildiğini, küresel finans sisteminin Yahudilerin elinde olduğunu, özetle İsrail terörünün ardındaki tüm sebepleri yazıyoruz, konuşuyoruz… Ancak bir şeyi az konuşuyoruz: Vahşetin teolojik boyutunu. İsrail bütün bu katliamları dinî referanslarla yapıyor. Üstelik sadece Yahudilik dininin referanslarıyla değil. Bu katliamları destekleyenler de dinî referanslarla destekliyor. Hem de Hristiyanlık dini referanslarıyla… SAPKINLIĞIN VARDIĞI EN İLERİ NOKTA: KIZIL DÜVE SiyoNazi örgütünün başı Netanyahu, soykırıma karar verdiği günlerde açık açık dile getirmişti, dinci bir anlayışla hareket ettiğini. ‘Amalek’ diye tanımladığı, Filistinlilerin çoluk-çocuk, kadın-erkek, yaşlı-genç, hatta tüm canlıların bile öldürülmesini kutsal kitaplarının emri olduğuna atıfta bulunarak, soykırım ötesi bir katliam talimatı verdi. Ve nitekim 6 aydır bunu, her gün tanık olduğumuz vahşette görüyoruz. Bu dinci söylemleri herhangi bir haham, radikal dinci bir Siyonist dillendirmiyor. Adına devlet dedikleri, en ağır silahların kullanılması emrini verebilecek başbakan başta olmak üzere, savunma bakanı, güvenlik bakanı bu korkunç ifadeleri kullanıyor. Sapkınlığın vardığı en ileri nokta için en çarpıcı örnek: ‘Kızıl Düve.’ Yahudi inancına göre, 2 bin yıldan bu yana İsrail’de ilk kez tamamen kızıl ve “lekesi olmayan” bir buzağının doğması gerekiyormuş. Tam olarak bilmiyoruz ama muhtemelen, ABD’de hayvanların genleriyle oynanarak Kırmızı Buzağının doğmasını sağladılar. DÜNYA BİR DİN SAVAŞININ VAHŞETİNİ YAŞIYOR! Sapkın İsrail hükümeti, Teksas’ta doğan ‘beş kızıl ineği’ Tel Aviv’e getirtmiş. Bu kızıl ineklerin, Üçüncü Tapınak’ı kurma ayinlerine başlamak için Zeytin Dağı’nda törenle kurban edilerek etleri yakılacakmış. Evet, bu sapkın kafa, Filistin’de Müslüman soykırımı yapıyor. Peki, sadece Yahudi sapkınlar mı bu şekilde hareket ediyor?.. Yakın zamanda ABD’den iki örnek var!.. İsrail’e milyarlarca dolarlık katliam silahı verilmesini onaylayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, “İsrail’in yanında yer almak İncil’in emridir” dedi. Bir diğer açıklama ise daha vahim; ABD Kongre Üyesi Rick Allen, Columbia Üniversitesi kampüsündeki soykırım karşıtı protestolardan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, protesto gösterilerini durduramayan Rektör Minouche Shafik’i ‘dini referansla’ tehdit etti: “Columbia Üniversitesi’nin tanrı tarafından lanetlenmesini mi istiyorsunuz?” Temsilciler Meclisi Başkanı’na göre İsrail’i desteklemek İncil’in emri; Kongre üyesine göre ise, desteklememek lanetlenme gereği! İsrail’in katliamlarının ardındaki bütün beşeri konuları çözsek bile, bu teolojik terör yüzünden katliamlar devam edecek. Dünya bir din savaşının vahşetini yaşıyor. Beşeri sebepleri tartıştığımız kadar bu dinci sebepler üzerinde durmazsak, soykırım tüm bölgeye yayılır. Yeni Şafak