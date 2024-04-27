Amed Tiyatro Festivali sona erdi: 18 oyun içinde Gomidas’a yoğun ilgi

Amed Şehir Tiyatrosunun düzenlediği 9’uncu Amed Tiyatro Festivali bugün sona erdi. Festival kapsamındakı son oyun Gomidas, Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde sergilendi.

Rojhat ABİ

DİYARBAKIR – Amed Şehir Tiyatrosunun bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Amed Tiyatro Festivali 18 Nisan’dan bu yana sürüyor. Bugün sona eren festivalde toplam 18 tiyatro grubunu sahne aldı. Sahne alan oyunların beşi Türkçe, 10’u Kurmancî, biri Zazakî, ikisi de Soranî sahnelendi.

‘Bi hebûna xwe, bi xwebûna xwe’ (Varlığınla, kimliğinle) sloganıyla düzenlenen festivalin son oyunu Gomidas, bu akşam Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde sanatserverlerle buluştu.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI KATILDI

Surp Giragos Ermeni Kilisesinde düzenlenen oyuna Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı Safiye Akdağ ile Mehmet Ergün, Sur Belediyesi Eşbaşkanları Fatma Gulan Önkol ile Adnan Örhan, Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır il örgütü, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır il Eşbaşkanları Sultan Yaray ile Şirin Gürbüz ile yüzlerce seyirci katıldı.

‘GOMİDAS OYUNU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Yolcu Tiyatro ekibinin düzenlediği Gomidas oyunu yoğun ilgi ile izlendi. Sergilenen oyunun ardından festivalin kapanış konuşmasını Amed Şehir Tiyatrosu oyuncularından Özcan Ateş yaptı.

Ateş, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Ermeni halkına ve Gomidas oyununa da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dicle Fırat, Ma Musıc, Sinema Akademisi ve adınızı unuttuğumuz tüm arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

HATUN: HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

Özcan Ateş’in ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun ise şöyle konuştu:

“Bende başta festivali düzenleyen arkadaşlara, oynayan tüm oyunculara ve katılan seyircilere teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü oyunla da çok memnun olduk. Herkesin emeğinize sağlık. Tekrar hoşgeldiniz.”

GOMIDAS VARTABED KİMDİR?

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

TİYATRO OYUNU OLARAK GOMİDAS

1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayalî koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi. Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken, 1929 yılında İstanbul’da kurulmuş ve 95 yıldır faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Lusavoriç Korosu, Hagop Mamigonyan şefliğindeki 40 kişilik topluluğuyla karaktere eşlik ediyor. (ARTI GERÇEK)

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