Suriye’den Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne destek

25 Nisan’da Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakob Arşakyan, 1915 Ermeni Soykırmı 109. yıldönümüne adanmış törenlere katılmak için Ermenistan’da bulunan Suriye Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhammed Al Aclani’nin başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede Ermenistan Parlamentosu’nun Ermenistan-Suriye Dostluk Grubu’nun üyeleri Knyaz Hasanov, Şirak Torosyan, Rustam Bakoyan ve milletvekili Alkhas Khazaryan da hazır bulundular.

Ermenistan için Ermeni-Süriye ilişkilerinin özel öneme sahip olmasına vurgu yapan Arşakyan, konuk olan yetkililerin ziyaretini memnuniyetle karşıladı. "Suriye, Ermeni halkının tarihinde ölümcül bir öneme sahiptir. 20 çağı başlarında Soykırım'dan kurtarabilenlerin Suriye halkı tarafından sığındırılmasını ve gösterildiği umur bir tavırı memnuniyetle hatırlıyoruz" dedi.

Ayrıca, Ermenistan ile Suriye’nin sıcak ve ortak ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda Suriye’li Ermenilerin olduğu önemli rol vurgulandı.

Kaynakça, Ermenistan Parlamentosu Yardımcısı, detaylı bir şekilde bölgesel zorluklara ve güvenlik sorunlara, Dağlık Karabağ (Artsakh) nüfüsünün zorlu tehcirine, Ermenistan egemen topraklarına Azerbaycan'ın niyetlerine de değindi. Ermeni yetkili ayrıca, Bakü'de esir tutulan Ermeni askerlerinin ve yasadışı bir şekilde rehine alınan sivil kişilerin sorusundan konuştu. Olumlu gelişmelere gelince ise Alma-Ati Beyannamesine dayalı bir şekilde Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlatılan sınır belirlenmesinin başlatıldığı belirttildi. Bölgemizde barışın sağlanmasının alternatifi olmamadığını aktaran Arşakyan, Ermenistan'ın her zaman barış konumlarından hareket etmesine vurgu yaptı. Bu konuda Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan "Barış Kafşağı" projesinin sunduğu belirtildi. "Bu bölgesel altyapıların açılmasına yöneliktir. Bu ülkelerin geliştirilmesi ve bölgede barşın sağlanması için de bir garantıdır." denildi. Üst düzeydeki görüşme sırasında Suriye'nin Ermenistan egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğine önem veren Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Ermeni tarafının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tüm ihtilafların iç güçleriyle aşmaya yönelik görüşünü yeniden teyit etti. Ermeistan Parlamentosu'nun bildirdiğine göre, Suriye Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Süriye tarafının Ermenistan'ın barışın sağlanmasına yönelik gösterdiği çabalarını desteklediğini vurguladı. Ayrıca, barış isteyen tüm milletlerin Ermeni halkının yanında olacağını ekledi. Ermenistan toprak bütünlüğünü ve eğemenliğini destekleyen Aclani, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki başlatılan sınır belirlenmesi ve çizilmesi sürecine yönelik olumlu görüşünü aktardı. Suriyen'in heyet başkanı, uluslararası hakkına uygun bir şekilde Ermenistan'a sahip tüm toprakların geri dönülmesi gerektiğini açıkladı. Taraflar, ikili çıkarlı işbirliği temellerinin güçlendirilmesi konusunda parlamentolararası işbirliğinin özel öneme sahip olduğunu belirttiler. Bu konuda parlamentolar dostluk gruplarının faaliyetlerinin önemine vurgu yapıldı. Ermeni milletvekililer, Suriye Parlamentosu'nun Suriye'li Ermeniler'e yönelik gösterdiği davranışa da büyük önem verdiler. Görüşmede ikili işbirliğinin genişletilmesi perspektiflerinin ve ilişkilerinin geliştirilşmesine yönelik atılacak adımlar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

ERMENİ HABER AJANSI