Sillyon Antik Kenti’ndeki 10 bin kişilik stadyumun yüzde 25’i gün yüzüne çıkarıldı

Sillyon Antik Kenti’ndeki 10 bin kişilik stadyumun yüzde 25’i gün yüzüne çıkarıldıSillyon Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, toprak altında bulunan stadyumun yüzde 25’lik kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

26 Nisan 2024 16:40

Sillyon Antik Kenti’ndeki 10 bin kişilik stadyumun yüzde 25’i gün yüzüne çıkarıldı29Antalya’nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti’nde milattan önce 2 binlerin başında güvenlik kaygılarıyla yüksek bir tepeye kurulan antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli yapıları bir arada barındırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran başkanlığındaki 40 kişilik ekip, bölgenin tarihinin ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları Roma dönemine ait stadyumda yoğunlaştırdıklarını belirten Taşkıran, tonlarca toprağın altındaki stadyumun 254 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğinde olduğunu söyledi. Taşkıran, stadyumun yüzde 25’ini ortaya çıkardıklarını belirtti.

Roma döneminde kentin zenginleşmesi ve refaha kavuşmasıyla stadyum, hamam ve bazı kamusal yapıların inşa edildiğini vurgulayan Taşkıran, “2022’de stadyumdaki kazı çalışmalarına başladık. Stadyum, kentin batı yamacı boyunca yapılmış. Zamanında buradaki arazi düzleştirilmiş, teras haline getirilmiş ve stadyum yapısı buraya kondurulmuş. Yapı çift tribünlü aynı zamanda bir dönüş alanına sahip.” diye konuştu.

10 bin kişilik kapasiteye sahip tarihi yapının hem kapasitesi hem şekli hem de ölçüsüyle bölge stadyumları arasında ön plana çıktığını dile getiren Taşkıran, antik dönemde stadyumda spor müsabakaları, yarışmalar ve festivallerin yapıldığını anlattı.

79Taşkıran, Sillyon Antik kentine yapılan bir saldırıda stadyumun tahrip edildiğini tespit ettiklerini beliterek “Alandan çıkan malzemelerden hareketle, stadyumun İsa’dan sonra 1. yüzyılda inşaatına başlandığı, İsa’dan sonra 5. yüzyıla kadar da kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Son aşamada yaptığımız kazılarda da bu netleşti” diye konuştu.

Taşkıran, alanda sadece kazı yapmadıklarını aynı zamanda restorasyon, konservasyon çalışmaları da yürüttüklerini anlattı. Antik kentin bölgenin denize ve Toros Dağları’na hakim bir noktada yer aldığına dikkati çeken Taşkıran, antik kentin konumuyla ilgili “Muhtemelen burası bir panayır-festival alanı gibi kurgulanmış. Engebeli tepelik bir alanda 10 bin kişilik bir stadyumun yapılmış olmasının en temel sebebi hem etkinlikleri izlemek hem de manzaranın keyfine varmak” dedi.

Taşkıran, stadyumdaki çalışmaları hızlandırarak bu yıl tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi. (Kaynak: AA)© Tüm hakları saklıdır.

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