Roma’da Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anma etkinliği düzenlendi (FOTO)

24 Nisan 2024’te İtalya ve Vatikan’daki Ermenistan büyükelçilikleri ile Roma Ermeni cemaatinin girişimiyle Roma’daki “Ermeni Soykırımı” parkında Ermeni Soykırımı’nın 109. yıldönümü kurbanlarının anma töreninin yapıldı.

Etkinlikte, İtalya’nın üst düzey yetkilileri, Ermeni Apostolik ve Katolik Kiliseleri temsilcileri, diplomatlar, gazeteciler ve Ermeni, Rum ile Ruandalı cemaatlerinin temsilcileri hazır bulundu.

Etkinlik, Ermenistan’ın ve İtalya’nın marşıyla başladı ve ardından Ermeni Apostolik ve Katolik Kiliselerinşn temsilcilerinin dualarıyla devam etti,

Roma’daki Ermeni cemaati Konseyi Başkanı Robert Ataryan açılış konuşmasını yaptığını kaydedildi. Etkinliğe İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İtalya’nın Ermenistan Büyükelçisi Tsovinar Hambardzumyan ve diğer insanlar bir konuşma yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI