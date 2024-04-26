Panel: 1915’ten Filistin’e

1915’teki Ermeni Soykırımı’nı başlıbaşına ele alan etkinliklerin yanısıra bağlantılı farklı dönemlere yakından bakan söyleşiler, paneller de yapılıyor. Bunlardan biri “1915’ten Filistin’e” başlığını taşıyor. Etkinlik 27 Nisan Cumartesi günü Pangaltı’daki Nostalji Kitabevi’nde olacak.

Saat 18.00’de başlayacak panelin konuşmacıları akademisyen Seda Altuğ ve Al-Jumhuriya editörü Karam Nachar. Etkinliği düzenleyen Nor Zartonk İnisiyatifi duyurusunda “1915’in üzerinden 109 sene geçti. Bu büyük suç hâlâ inkâr edilirken Filistin’de bir başka soykırıma, suçta ortaklığa ve inkâra tanık oluyoruz. Bu seneki anma etkinliğimizde Seda Altuğ ve Karam Nachar ile birlikte 1915 sonrasında hayatta kalanlar için önemli sığınak noktalarından biri olan Filistin’i, bugün Ermenilerin Filistin’de yaşadığı zorlukları ve Filistin’deki soykırımı konuşacağız” ifadelerine yer verdi. Adres: Teyyareci Fehmi Sk. Pangaltı

Agos