Marko Paşa anısına uluslararası ödül tesis edildi

Merkezi Yunanistan’da bulunan İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu, Türkiye tarihine damga vurmuş isimlerden Marko Paşa anısına uluslararası bir ödül tesis etti.

Kurumdan yapılan açıklamada şöyle dendi:”İREF Yönetim Kurulu Müşir Marko Paşa’nın (Piçipios) torunları çocukları ile birlikte, milliyeti ve kökeni ne olursa olsun insana ve topluma katkı konusunda örnek olan büyük Osmanlı Rum Hekimi anısına uluslararası bir yarışma düzenlemeye karar vermişlerdir.Marko Paşa, Kızılay’ın kurucularından ve ilk başkanıdır. Ölümüne kadar 17 yıl boyunca Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin Müdürü olarak görev yapmıştır. Marko Paşa’nın (Piçipios) hayatı ve mükemmel sosyal tıbbi çalışmaları hakkında ayrıntılar www.conpolis.eu web sitesinde verilmektedir. İlgilenenlerin ödüllerin verilmesine ilişkin yönetmeliği incelemeleri ve kabul etmeleri durumunda, formu doldurarak aday göstermeleri rica olunur. Son teslim tarihi 30 Mayıs 2024’tür.”Başvurular e posta yoluyla şu adrese yapılabiliyor: nnap@otenet.gr Ödül formu, şartnamesi ve diğer ayrıntılar ise şu adreste.

Agos