İspanya’da hayatını kaybeden İnci Pastanesi’nin 84 yaşındaki varisi Türkiye’ye getirildi

İnci Pastanesi’nin kurucusu Luka Zgoridis’in kızı ve varisi Elsa Zgoridis İspanya’da hayatını kaybetti.

84 yaşında hayatını kaybeden Elsa Zgoridis, vasiyeti üzerine İspanya’dan İstanbul’a getirilerek Şişli Rum Ortadoks Mezarlığı’nda babasının 3 katlı mezarında son yolculuğuna uğurlandı.

“Annem Türkiye’ye hayrandı, son isteği cenazesinin buraya getirilmesiydi”

Cenazede konuşan Elsa Zgroridis’in kızı Paula Loor şunları söyledi:

“Annem yıllarca İspanya’da yaşadı. Arada bir İstanbul’a gelirdi. Fakat sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde İstanbul’a gelemedi. Ölmeden önce cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini ve İstanbul Şişli’deki Rum Ortodoks Mezarlığı’nda babasının mezarında toprağa verilmesini vasiyet etti.”

“18 Nisan tarihinden bugüne kadar prosedürlerle uğraşıp sonunda annemin cenazesini vasiyet ettiği gibi babasının mezarına defnettik. Son isteğini yerine getirdik. O Türkiye hayranıydı. Onun son isteğini yerine getirmekten dolayı hem mutlu hem de huzurluyum. Benim için yeri dolmayacak bir kayıp.”

Uzun yıllar pastanenin müdürlüğünü yapan Musa Ateş: “Elsa Zgoridis pastaneye büyük emek verdi. Marka yarattı“

İstanbul’daki tarihi İnci Pastanesini yıllarca müdürlüğünü yapan Musa Ateş ise şunları söyledi:

“Luka Zgoridis’in kızı ve varisi Elsa Zgoridis pastaneye büyük emek verdi. Marka yarattı. Türkiye’de ilk profiterolü üreten İnci Pastanesi oldu. Türk usulü tatlı icat etti. Ben yıllardır işletme müdürü olarak görev yaptım.”

“İspanya’ya gittikten sonra İnci Pastanesi’ni kızına devretti. Beyoğlu’ndaki 16 pastanenin içerisinde en ünlüsü İnci Pastanesi’ydi. Şu anda Mis Sokak’ta faaliyet gösteriyor. Onu da ben işletiyordum. Son iki yıldır kalp rahatsızlığı ve yola dayanamadığı için Türkiye’ye gelemiyordu. Şimdi vasiyeti üzerine cenazesi geldi. Babasının üç katlı olan mezarında toprağa verdik.”

Serbestiyet