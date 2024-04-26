Ermenistan’da öfkeli halk Azerbaycan’a toprak iadesini protesto etti

By euronews

Ermenistan’da, hükümetin Azerbaycan’a toprak bırakmayı kabul etmesine öfkelenen halk, büyük otoyolları kapattı ve toprakların devrine karşı mücadele edecekleri sözünü verdi.

REKLAM

Azerbaycan sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kuzeydoğu Tavuş bölgesinde, araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar, trafiği engellemek için dolambaçlı dağ geçidi boyunca çadırlar kurdu.

Protestocular arasında 96 yaşındaki Lena Gardaşyan da vardı.

AFP’ye konuşan Gardaşyan “Bir santimetreden bile vazgeçmeyeceğiz. Kan dökeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz. Bu yaşta dizlerimin üzerine çökeceğim ama vazgeçmeyeceğim,” dedi

Protestocular, Bakü ile barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik görüşmelerin bir parçası olarak, Ermenistan’ın 1990’larda ele geçirilen terk edilmiş dört köyün kontrolünü geri verme planını engellemeye çalışıyor.

İki ülke, 30 yıldır Ermeni ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Dağlık Karabağ’ın kontrolü için 1990’larda ve 2020’de iki savaş yaptı.

Bakü geçtiğimiz eylül ayında yıldırım harekatıyla bölgeyi yeniden ele geçirdi ve o zamandan bu yana daha geniş bir sınır anlaşmasına ilişkin görüşmeler yoğunlaştı.

‘Ciddi tehdit’

İki taraf bu hafta başında sınırı yeniden belirlemek için fiziki çalışmalara başladı ve bu durum Ermenistan genelinde başkent Erivan’a da yayılan yeni bir protesto dalgasını tetikledi.

Protestocular, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı hiçbir karşılık olmaksızın tek taraflı olarak toprak vermekle suçluyorlar.

Göstericiler bu hafta ayrıca denize kıyısı olmayan Ermenistan için hayati bir ticaret yolu olan Gürcistan’a giden büyük bir otoyolu ve başkent Erivan’daki sokakları da kapattı.

Yerel halkın arazi transferiyle bağlantısının kesileceğini söylediği Voskepar köyünden şoför Eghiş Magsudyan “Özellikle toprağımız ve suyumuz için mücadele ediyoruz, toprağımızın olduğu gibi kalmasını istiyoruz,” dedi.

Ermenistan’ın bazı köyleri geri vermeyi kabul ettiği bölge stratejik önem taşıyor.

Gürcistan’a giden otoyolun bazı bölümlerinin yanı sıra, aynı zamanda Rus doğalgaz boru hattına da yakın ve avantajlı askeri konumlara sahip.

‘Amaç savaşı önlemek’

2018’de kansız bir devrimle iktidara gelen eski muhalefet milletvekili Paşinyan, kararını protestocular karşısında savundu.

Mart ayı ortasında Voskepar’a yaptığı ziyaret sırasında “Meşru olarak Ermenistan’a ait olanı almak için, meşru olarak bizim olmayanı bırakmaya hazır olmalıyız.” diyen Paşinyan “Politikamız savaşı önlemektir,” dedi.

Paşinyan, söz konusu toprakların verilmemesi halinde Azerbaycan ile yeni bir savaşın patlak verecebileceği uyarısında bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev salı günü yaptığı açıklamada, ülkeler arasındaki barış anlaşmasının “her zamankinden daha yakın” olduğunu söylemişti.

Aralarında Rusya, ABD, İran, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu pek çok ülke, kalıcı bir çözüm arayışıyla iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışiyor.

Her iki tarafın da toprak iddiaları çözümlenmemiş durumda ve sınırda konuşlanan askerler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

REKLAM

Ancak protestocular geri adım atmayacaklarında ısrar ediyor.

Euronews