Emekli Büyükelçi Halil Akıncı: Ermenistan ile barışın tam zamanı

Gazeteci Fatih Altaylı, yazılarını yayımladığı sayfasında bugün, emekli Büyükelçi Halil Akıncı’nın Türkiye’nin Ermenistan ve Azerbaycan ile ilişkisine ilişkin kaleme aldığı mektubuna yer verdi. Akıncı, mektubunda, “Türkiye Ermenistan’ın refahına katkıda bulunacak ve Ermenistan’ı, Türkiye’yi Ermenistan için ekonomik açıdan vazgeçilemez ortak durumuna getirecek sınır aşan işbirliği derhal teklif edilmeli ve Barış Antlaşması’nın imzası İle yürürlüğe konmalıdır” ifadelerini kullandı..

Akıncı’nın mektubu şöyle:

“Ermeni meselesinin mevcut durumda hallinin mümkün olduğunu söylediniz. Ben de aynı fikirdeyim. 2008 protokolüne nasıl karşı isem bugün de anlaşmaya çok yakın olduğumuzu görüyorum, Ancak bunun iki şartı var; Dış arabulucu olmayacak. Üç ülke, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmazlıklarını aralarında tartışıp çözecekler. Konjonktür buna uygun. Batı, Rusya ve Ukrayna ile meşgul. Ermenistan’da ise uzlaşmaya hazır bir lider var.

Tam zamanı. Geç kalınırsa sonuç aleyhimize olur: -Dış ülkelerin bölgedeki varlıklarına imkan /bahane veren gerekçe Türk -Ermeni düşmanlığıdır. -Hem Batı’nın hem de Doğu’nun işe karışmasının amacı bizi çözüm dışında bırakmak olacaktır.

Bizim alafranga çelebilerin, AB bu işi halletsin diye yaygaraya başlamaları bunu göstermektedir. Türkiye Ermenistan’ın refahına katkıda bulunacak ve Ermenistan’ı, Türkiye’yi Ermenistan için ekonomik açıdan vazgeçilemez ortak durumuna getirecek sınır aşan işbirliği derhal teklif edilmeli ve Barış Antlaşması’nın imzası İle yürürlüğe konmalıdır. Bu konuda 2023 Ekim ayında Zaferi Barış Perçinler başlığı altında bir yazım çıktı.

Durmadan konuyu işliyorum. Gerekli makamlara da ulaştırmaya çalıştım. İki gün önce de bir Ermenistan TV kanalı benimle söyleşi yaptı. Zamanlamanın onlar için de acil olduğunu anlattım. Gecikmemiz halinde önce Rusya geri dönebilecek, onu ABD Fransa ve diğerleri izleyecek, Ermenistan bir nüfuz mücadelesine sahne olacak. Türklere de Lozan’ı hatırlatıyorum. Eğer Türkiye Misak ı Milli’den taviz verip LOZAN Barış Antlaşması’nı imzalamasaydı Türkiye ve Yunanistan arasında hâlâ sadece ateşkes yürürlükte olacaktı ve o günden bugüne acaba kaç defa savaşacaktık. Türkiye’nin önünde halli gereken iki ciddi dosya vardır. Kürt dosyası ve Ermeni dosyası. Ama herhalde ben yanılıyorum. Çünkü gözümüz Gazze dosyasında.””

T24