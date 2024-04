Dokuzuncu Amed Tiyatro Festivali: ‘Belediyelerin halka geçmesi coşkuyu artırdı’

Rohjat ABİ

DİYARBAKIR – Amed Şehir Tiyatrosunun bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği Amed Tiyatro Festivali 18 Nisan’dan bu yana sürüyor. Yarın sona erecek festivalde oyunların yanı sıra Kürt tiyatro tarihine ve mitolojisine dair söyleşiler düzenlendi. 18 tiyatro grubunun sahne aldığı festivalde oyunların beşi Türkçe, 10’u Kurmancî, biri Zazakî, ikisi de Soranî sahnelendi. ‘Bi hebûna xwe, bi xwebûna xwe’ (Varlığınla, kimliğinle) sloganıyla düzenlenen festivalde son oyun yarın Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde sahnelenecek.

AMED ŞEHİR TİYATROSU SEKİZ SENE SONRA KENDİ SAHNESİNDE

Amed Şehir Tiyatrosu ekibi sekiz yıllık kayyım yönetiminin ardından ilk kez belediyeye ait Çand Amed Kongre Merkezi’nde sahneye çıktı. Amed Şehir Tiyatrosu yerleşkesi kayyım tarafından alınmış ve tiyatro oyuncularının işlerine son verilmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin DEM Parti tarafından kazanılmasının ardından sahne tiyatro ekibine iade edildi.

’21 OYUN SERGİLENDİ, CİDDİ KATILIM VAR’

Festivali Artı Gerçek’e anlatan Amed Şehir Tiyatrosu oyuncularından Berfin Emektar, “Bugüne kadar 21 oyun sergilendi. Ve bütün oyunlara çok ciddi bir seyirci katılımı vardı. Bu bizim için keyif verici bir şeydi. Seyircinin bu ilgisi ve bu kadar sahip çıkması bizim için çok önemliydi. Bu yılda her yıl olduğu gibi Diyarbakır’ın tiyatro seyircisi bizi yalnız bırakmıyor” dedi.

‘SALONLARIN KAPILARI TEKRAR TİYATROYA AÇILDI’

Bu sene düzenlenen dokuzuncu festivalin öncekilerden farklı olduğuna dikkat çeken Emektar, “Biz kentin çeşitli yerlerine festivali yaydık. Daha önce kayyımlar tarafından el konulan belediyelerin tekrar halka geçmesinden kaynaklı salon kullanımını yani halkın kendi yarattığı salonlarda kapıların tekrar Amed Şehir Tiyatrosu’na ve festivale açılması insanların coşkulu katılımına vesile oldu” diye konuştu.

‘BÜYÜK BİR TURNE YAPACAĞIZ’

Festivalin ardından Amed Şehir Tiyatrosu olarak tiyatro turnesi düzenleyeceklerini belirten Emektar, “Amed Şehir Tiyatrosu kurumsal bir tiyatro. Her cuma-cumartesi perdelerini açan, düzenli gişesi olan bir tiyatro. Bu böyle olmaya devam edecek. Elbette daha büyük salonlarda çıkacağız. Bölgede belediyelerin halkın eline geçmesiyle önümüze koyduğumuz ciddi bir turne programımız var. Tiyatroya talep olan her yere turne yapacağız. İlçelere, köylere, belediyelerin alındığı her yere gideceğiz. Bazı yerlerde sahnelere ulaşamıyorduk, giremiyorduk. Bugün o salonların kapısı bize açık. Yeni sezona hazırlık repertuarlarımız da var” dedi.

‘POLİTİK SÜREÇ SERTLEŞTİĞİNDE KÜLTÜR SANAT NASİBİNİ ALIYOR’

Kürt tiyatrosuna yönelik sürdürülen yasak ve engelleme politikalarına dikkat çeken Emektar, “Periyodik olarak Kürt sanatı, dili, kültürünün baskılanması o kentlerin siyasal atmosferinden bağımsız değil. Politik süreçler sertleştiğinde kültür-sanat bundan nasibini alıyor. Önümüzdeki süreç bize ne gösterecek bilemiyorum ama sadece Kürtçe oyunlar değil, öteki görünen, alternatif olan herkes engelleniyor. Bunun için de en kısa sürede demokratik bir ülkenin, demokratik devletin gereklilikleri neyse o noktada olmalı ki biz yasaklarla karşılaşmayalım. Ama biz yapmaya, üretmeye ve turne yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘HERKESİ OYUNLARIMIZA DAVET EDİYORUZ’

Diyarbakırlıları tiyatro festivaline davet eden Emektar, “Bütün halkımızı oyunlarımıza davet ediyoruz. Ciddi bir katılım vardı. Yarın festivalimizi bu coşkuyla da bitirmek istiyoruz. Bazen salonların küçüklüğünden dolayı yer kalmayabiliyor ama biz yine de herkesi oyunlarımıza bekliyoruz” dedi.

Artı Gerçek