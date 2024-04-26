Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması İsrail’in ruh halinin göstergesidir

DUVAR – Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımına tepki gösterdi. Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın paylaşımının “ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama” olduğu belirtilirken “İsrail hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir.”

KATZ: SEN DİRİLİŞ VE KURULUŞ İZLEMEYE DEVAM ET

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın padişah olma hayali kurduğunu tasvir eden bir karikatür paylaşmış ve şu ifadelere yer vermişti:

“Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı’nda İsrail’e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü. Müslüman Kardeşler’in adamı Erdoğan, İsrail’i çökertmeyi, Kudüs’ü fethetmeyi ve Müslüman dünyasına liderlik etmeyi hayal ediyor. Erdoğan, sen Diriliş ve Kuruluş dizilerini izlemeye devam et ve hayal kurmaya devam et. İsrail haçlı seferi yapan bir imparatorluk değildir ve İsrail’in başkenti Kudüs de Konstantinopolis değildir. Kudüs sonsuza kadar Yahudi halkının başkenti olarak kalacaktır. Gerçekle yüzleşin ve Türkiye’yi karanlık yerlere sürüklemeyi bırakın – Atatürk’ün mirasını ve Türk halkını utandırıyorsunuz!”

(HABER MERKEZİ)

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