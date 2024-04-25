Şili’de 24 Nisan, ‘Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü’ ilan edildi

Artı Gerçek – Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan ülkelerden olan Şili, 24 Nisan’ı ulusal yas günü ilan etti. Şili Temsilciler Meclisi’nin 1915’in 109’uncu yıl dönümünde aldığı karar uyarınca, ülkede 24 Nisan artık her yıl ‘Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Ulusal Günü’ olacak.

Temsilciler Meclisi’ndeki Şili-Ermenistan Dostluk Grubu’nun Başkanı Cristián Araya, ardından yaptığı açıklamada “Zulüme ve tacize maruz kalmaya devam eden bir Hıristiyan halkın uğradığı barbarlığın karşısında küçük bir jest” dedi. Ermenistan’ın Şili Büyükelçisi Hovhannes Virabyan da, Şilili vekillere teşekkür ederek, “Tanımak, önlemektir” açıklaması yaptı.

DIŞİŞLERİ: YOK HÜKMÜNDEDİR

Dışişleri Bakanlığı ise Şili Temsilciler Meclisi’nin kararına tepki gösterdi. “Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar yok hükmündedir” denilen açıklamada, “Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı. Bakanlık, “Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır” dedi.

ŞİLİ ERMENİ SOYKIRIMINI NE ZAMAN TANIDI?

Büyük bir Ermeni nüfusuna ev sahipliği yapan Şili’de Senato, 5 Haziran 2007’de Ermeni Soykırımı’nı tanımıştı. Karar oybirliğiyle alınmıştı. Senato, hükümetten de Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını talep etmişti. Şili parlamentosu da 1915’in 100’üncü yıldönümün anıldığı 2015’te Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararı almıştı. (DIŞ HABERLER)

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