Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay, Gazze’de “Soykırımın endişe verici işaretlerinin görüldüğünü” söyledi

Nobel Barış Ödülü sahibi Yusufzay, Şifa ve Nasır Hastanelerinden çıkarılan toplu mezarların Filistinlilerin maruz kaldığı dehşetin hatırlatıcısı olduğunu belirterek Gazze’de “Soykırımın endişe verici işaretlerinin görüldüğü” uyarısında bulundu.

Bekir Aydoğan

Pakistan asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Malala Yusufzay, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm dünyanın İsrail’in 7 aydan uzun bir süredir Gazze’de Filistin halkına yönelik acımasız vahşetini öfke ve çaresizlikle izlediğini vurguladı.

Ateşkesin acil ve gerekli olduğunu anlamak için daha fazla ceset, bombalanan okul ve açlıktan ölen çocuk görmeye gerek olmadığını vurgulayan Yusufzay, sesleri ve taleplerinin duyulması gereken Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Yusufzay, “İsrail hükümetini uluslararası hukuku ihlal etmesi ve savaş suçlarından dolayı kınadım ve kınamaya devam edeceğim. (İsrail’den) Onlardan hesap sormaya kararlı olanların çabalarını takdir ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Gazze’deki Şifa ve Nasır Hastanelerinde bulunan toplu mezarlara ilişkin haberlerin İsrail’in saldırıları altındaki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı dehşetin bir başka hatırlatıcısı olduğuna işaret eden Yusufzay, şu ifadeleri kullandı:

“Soykırımın endişe verici işaretlerini gördüğümüzde, kararlı bir şekilde harekete geçmek için bekleyemeyiz. Liderlerimizi bu savaş suçlarını durdurmaya ve suçlulardan hesap sormaya çağırmak için birlikte çalışmalıyız.”

AA