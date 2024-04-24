İHD Dersim Şubesi: Soykırımı anıyor, ‘inkara son’ diyoruz

DERSİM – İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi, Ermeni Soykırımı’nın 109. yılı sebebiyle dernek binasında açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Dersim İl Başkanı Ali Avcı’nın da destek verdiği açıklamayı İHD Dersim Şubesi Eşbaşkanı Gönül Sonbahar okudu.

‘ERMENİLER İNKAR İKLİMİNDE YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILDI’

“1915’te Ermenilerin sadece canlarına kastedilmedi. Bir uygarlık, binlerce yıllık anayurdundan tüm izleriyle birlikte silinip yok edildi” diyen Sonbahar, şöyle devam etti: “İnkâr o kadar başarılı oldu ki, bugün Ermeniler kendi memleketlerinde soykırıma uğradıklarını anlatmak bir yana binlerce yıllık varlıklarını bile kanıtlamak zorunda bırakıldılar. Türkiyeli Ermeniler bu inkâr ikliminde, inkârın hayatın her alanındaki taşıyıcıları ve sözcüleri ile birlikte yaşamak zorundayken, dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler de ata topraklarından uzaklarda sürekli aile büyüklerinin anılarının incitilmesine katlanmak zorunda kalıyorlar.”

‘İNKARA SON VERİLMELİ’

Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılan açıklamalara 2018 yılından bu yana soruşturma ve dava açıldığını ifade eden Sonbahar, İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu’nun 2021 yılında yaptığı soykırım anması için yargılandığını belirterek “Soykırımın inkârı, soykırımın sürdürülmesidir. İnkâra son verin ve bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte suçu kabul edin. Ancak o zaman nehirlerden akan, vadilerde üst üste yığılan, uçurumlardan atılan, denizlerde boğulan mezarsız ölüler hak ettikleri gibi, haysiyetlerine uygun şekilde gömülmüş olacak. Ruhları huzura erecek ve adalet yerini bulacak” diye konuştu.

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