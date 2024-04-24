Ermenistan’da soykırım anması

Ermeni Soykırımı’nın 109. yıldönümü Ermenistan’da anılıyor.

23 Nisan gecesi binlerce kişi başkent Yerevan’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Tsitsernakaberd Anıtı’na (Kırlangıç Kalesi) meşalelerle yürüdü.

Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ve ülkenin üst düzey liderleri de 24 Nisan sabahı kurbanları anmak üzere Tsitsernakaberd Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.

Başbakan Nikol Paşinyan, anıta çelenk koydu, kurbanın anısını ölümsüzleştiren ebedi ateşe çiçekler sundu.

Agos