Ermenistan Dışişleri’nden ’24 Nisan’ açıklaması: Dünyada soykırım tehdidi sürüyor

DUVAR – Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni Soykırımı’nın 109’uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “24 Nisan’da, 20’inci yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’nda işlenen Ermeni Soykırımı’nın şehitlerini anıyor ve hatıraları önünde eğiliyoruz” denildi.

‘1915 yılından itibaren Jön Türkler hükümetinin işlediği insanlığa karşı suçların sonucu olarak aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların da olduğu yaklaşık 1,5 milyon Ermeni’nin sırf milliyetleri temelli, Ermeni oldukları için öldürüldüğünü’ belirten Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, “Milyonlarca Ermeni, mülklerinin yanı sıra tarihi, kültürel ve manevi miraslarından da mahrum edildi” ifadelerini kullandı.

‘150 BİNİ AŞKIN ERMENİ, ZORLA YERİNDEN EDİLDİ’

‘Ermenilere karşı işlenen suçların, sonrasında Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi isimli uluslararası sözleşmeye temel oluşturduğunu’ kaydeden Bakanlık, “Maalesef, takip eden çabalara rağmen dünyada soykırım tehdidi halen mevcut” dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık-Karabağ’ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Halihazırda 21’inci yüzyılda, 2020-2023 yıllarında, etnik temizlik politikasının yeni tezahürleri ve sonuçları ile karşı karşıya kaldık. 150 bini aşkın Ermeni, savaş, yabancı düşmanlığı, kimlik temelli suçlar, kuşatma ve nüfusa yönelik sürekli yıldırma eylemleri sebebiyle zorla yerinden edildi ve tarihi vatanlarından ayrılmaya zorlandı.

“Modern dünyanın şahit olduğu soykırım riskleri ve vakaları ile diğer ağır insan hakları ihlali ve uluslararası insancıl hukuk ihlali örneklerini de göz önünde bulundurarak, Ermenistan, soykırım suçuna karşı mücadele etmek, yeni soykırım ve insanlığa karşı suçları engellemek ve mağdurların haklarını korumak için çabaları koordine etmek üzere uluslararası platformlarda etkin rol almaya devam ediyor.”

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

Gazete Duvar