Musk’ın ‘tüm dünyayı sansürlemeye çalışıyorlar’ itirazına, Avustralya Başbakanı’ndan ‘kibirli milyarder’ yanıtı

Avustralya’nın Sidney’deki bıçaklı saldırı görüntülerine dünya çapında erişim yasağı kararını ‘sansür’ diyerek reddeden Musk, ‘tüm interneti kontrol etmeye çalışmaktan farksız’ tepkisini gösterdi. Avustralya Başbakanı ‘kibirli milyarder’ yanıtını verdi.

Artı Gerçek – Avustralya’nın Sidney kentinde 15 Nisan’da bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırının görüntülerinin yayımlanması konusunda hükümet ile sosyal medya platformu X’in patronu Elon Musk arasında kavga çıktı.

Avustralya e-Güvenlik Ofisi, sosyal medya şirketlerini, polisin “terör saldırısı” diye nitelediği Süryani Kilisesi’ndeki bıçaklamaların videolarını küresel çapta kaldırmamaları halinde ağır para cezalarıyla tehdit etti. X, emrin “Avustralya yasaları kapsamında olmadığını” savundu.

Bunun üzerine e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant, X’te Avustralya dışındaki kullanıcıların görüntülere erişmesine izin vermesini federal mahkemeye götürdü. Mahkeme, tüm X kullanıcılarının görüntülere erişiminin geçici süreyle durdurulmasına hükmetti.

‘AVUSTRALYA SANSÜR KOMİSERİ’

Sürece tepki gösteren Musk, Grant’i eleştirmekle kalmayıp “Avustralya sansür komiseri” diye niteledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise basın toplantısında Grant’e sahip çıkıp “X’in karara uymamayı seçmesini ve bunu tartışmaya açmasını olağanüstü buluyorum” dedi.

DİKTATÖRLÜK İMASI

Musk, Avustralya hükümetini sansür uygulamakla suçlayan gönderilerle yanıt verdi. Avustralya için görüntüleri sansürlemelerine rağmen tüm ülkeler, dünya çapında tüm kullanıcılar için sansür istendiğine dikkat çeken X’in patronu, “Avustralya’da seçilmemiş bir yetkili olan e-Güvenlik Komiseri, tüm Dünya üzerinde yetkiye mi sahip olmalı” diye sorarak ekledi:

“Eğer HERHANGİ BİR ülkenin TÜM ülkeler için içeriği sansürlemesine izin verilirse ki, bu, Avustralya e-Güvenlik Komiseri’nin talep ettiği şey, o zaman herhangi bir ülkenin internetin tamamını kontrol etmesini ne engelleyebilir?”

Our concern is that if ANY country is allowed to censor content for ALL countries, which is what the Australian “eSafety Commissar” is demanding, then what is to stop any country from controlling the entire Internet?

We have already censored the content in question for… https://t.co/aca9E4uAB7 — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024

‘X, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE GERÇEK DEMEK’

Albanese’nin bir açıklamasıyla “Bu platformun gerçeğe sadık tek platform olduğunu kamuoyuna bildirdiği için Başbakan’a teşekkür etmek istiyorum” diye dalga geçen Musk, X’in “ifade özgürlüğü ve gerçeği”, diğer sosyal medya platformlarının ise “sansür ve propagandayı” temsil ettiğine dair paylaşımında Oz Büyücüsü Şatosu tarzı “özgürlüğe” giden ve X logosuna varan yol tasviri yaptı.

Don’t take my word for it, just ask the Australian PM! pic.twitter.com/ZJBKrstStQ — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024

‘KENDİNİ YASALARIN VE AHLAKIN ÜSTÜNDE SANIYOR’

Bunun üzerine ABC News’e konuşan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Musk’ın “kendisinin kanunların üstünde ama aynı zamanda genel ahlakın da üstünde sandığını” söyledi.

Dünyanın en zenginleri listesinin tepesinden inmeyen Tesla, SpaceX ve X’in patronunu “kibirli milyarder” diye niteleyen Albanese, Avustralya’nın “kanunların üstünde ama aynı zamanda genel ahlakın da üstünde olduğunu düşünen bu kibirli milyarderin üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa yapacağını” dile getirdi.

Prime Minister Anthony Albanese and billionaire Elon Musk trade barbs, as a feud continues over his social media platform’s bid to display graphic stabbing footage from the Sydney attacks.https://t.co/hQ50ieIvdF — ABC News (@abcnews) April 22, 2024

X, İTİRAZINI YARGIYA TAŞIYOR

Anamuhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton da hükümete destek çıkıp “Musk, yasaları görmezden gelemez” dedi.

Tedbir kararına uymak için 24 saati bulunan X’in itirazıyla ilgili gelecek günlerde duruşma yapılması bekleniyor.

Should a country be able to ban content being shown globally? Where does the line exist?https://t.co/jQtxtR25BN — ABC News (@abcnews) April 23, 2024

ÜÇ GÜNDE İKİ BIÇAKLI SALDIRI

Sidney’in doğusundaki Westfield Bondi Junction Alışveriş Merkezi’nde 13 Nisan’da düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü. Sidney’in Christ The Good Shepherd Kilisesi’nde 15 Nisan’da canlı yayımlanan ayinde de Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı. Piskopos ve 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan yakalanmıştı. (BBC, Reuters, AA, Dış Haberler)

Artı Gerçek