Filistin direnişinin yayıldığı ABD’deki üniversite kampüslerinde toplu gözaltı dalgası

ABD üniversitelerinde öğrenciler birbiri ardına Gazze Dayanışma Kampı kurup İsrail’le ilişkilerin kesilmesini talep ediyor. Müesses nizamın baskısı altındaki yönetimler öğrencileri antisemitizmle suçlarken, Yale ve NYU’da onlarca öğrenci gözaltına alındı.

Artı Gerçek – ABD’nin en prestijlileri arasında yer alan New York’taki Columbia Üniversitesi’nde Filistin’in haklarını savunmak için protesto düzenleyen öğrencilerin gözaltına alınıp okuldan uzaklaştırılmasının ardından “Yahudi öğrencilerin antisemitizme maruz kaldıkları” iddiasıyla yüz yüze derslerin askıya alınması sonrası kampüslerde toplu gözaltı dalgası yaşandı.

İsrail’in Gazze Savaşı’na karşı protestolar ABD üniversitelerine yayılırken, Columbia’daki ‘Gazze Dayanışma Kampı’nın benzerleri diğer üst düzey üniversitelerde de kuruldu.

YALE’DE FİLİSTİN İÇİN YÜZLERCE ÖĞRENCİ TOPLANINCA

Dün Yale ve New York üniversitelerinde onlarca öğrenci gözaltına alındı. Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Yale Üniversitesi’nde Filistin için yüzlerce öğrenci toplandı. Polis “Dağılın” uyarısına uymayan topluluk içinden 50 kişiyi gözaltına aldı.

NEW YORK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SUÇLAYIP POLİSİ ÇAĞIRDI

New York Üniversitesi’nde (NYU) Stern İşletme Okulu’nun karşısına kamp kuran protestocular, NYU’yu “İsrail işgalinde çıkarları olan silah üreticileri ve şirketlerden gelen bağışları ve finansmanı” ifşa etmeye ve bırakmaya çağırdı. NYU yetkilileri, protestolar sırasında “korkutucu tezahüratlar ve çeşitli Yahudi karşıtı olaylar” bildirildiğini iddia edip öğrencileri “düzensiz, yıkıcı ve düşmanca” davranışlarda bulunmakla suçladı.

Ardından pazartesi gecesi polis, NYU kampındaki öğrencileri gözaltına almaya başladı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada “Tüm Yale topluluğunun güvenliğini göz önünde bulundurarak yerleşkeyi terk etmeyen kişilerin gözaltına alınması kararı aldık” dedi.

GÖZALTILARA KAMPLARLA YANIT

Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Michigan Üniversitesi, Emerson College ve Tufts’ta da protesto kampları kurulurken aynı talepler dile getirildi.

YAHUDİ ÖĞRENCİLER DE MEYDANLARDA

Protestolara Yahudi öğrenciler de “Yahudiler Gazze için hemen ateşkesten yana”, “Hamursuz Bayramı’nda ateşkes” pankartlarıyla katılarak varlıklarını belli etti.

HARVARD’DAN FİLİSTİN DAYANIŞMA KOMİTESİ’NE YASAK

Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi yönetimi, Filistin Dayanışma Komitesi’ni askıya aldı. Komite’ye gönderilen e-postayı yayımlayan öğrenci gazetesi Harvard Crimson’a göre yönetim öğrenci grubuna geçen hafta izinsiz gösteri düzenledikten sonra “dönemin geri kalanında tüm organizasyonel faaliyetleri durdurmazsa kalıcı uzaklaştırma riskiyle karşı karşıya olduğunu” bildirdi.

‘HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ’

Geçen hafta Columbia’da gözaltına alınan 108 kişiden biri olan sosyal hizmet öğrencisi Mimi Elias, AFP’ye şunları söyledi: “Onlar bizimle konuşup taleplerimizi dinleyene kadar burada kalacağız. Antisemitizm veya İslamofobi istemiyoruz. Herkesin özgürleşmesi için buradayız.”

DOÇENT YORUMU: DİSİPLİN VE CEZAYLA ÇÖZÜLMEZ

Columbia’da doçent Joseph Howley, üniversitenin polisi müdahaleye çağırarak “yanlış araca” başvurduğunu ve polisin gelmesinin “öğrenci protestolarının parçası olmayan daha radikal unsurları” cezbettiğini belirtti. Howley, “Önyargıdan ve toplumdaki anlaşmazlıktan kurtulmanın yolu, disipline etme ve cezalandırma değildir” dedi.

AKADEMİSYENLERDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK AÇIKLAMASI

Columbia öğretim üyelerinden oluşan bir koalisyon, ifade özgürlüğünü desteklemek için ve öğrencilerin kampüste gözaltına alınması ve uzaklaştırma cezası almasına karşı üniversite bahçesinde açıklama yaptı.

BİDEN’IN YORUMU

Önceki gün Beyaz Saray’ın da protestocu öğrencileri antisemitizmle suçlamasının ardından, dün kampüs protestoları yeniden sorulduğunda, Başkan Joe Biden, hem “Yahudi karşıtı protestoları” hem de “Filistinlilere neler olduğunu anlamayanları” kınadığını söyledi. (BBC, AFP, Dış Haberler)

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